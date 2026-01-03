魯比歐謀畫…美推翻馬杜洛 先削弱古巴

美國總統川普第一任就處心積慮要推翻委內瑞拉總統馬杜洛。根據時任白宮國安顧問的波頓回憶錄，馬杜洛當時因國內爆發示威抗議和部分軍人叛變而可能被迫下台，波頓在其書中寫道，川普聽到此一消息時的反應是，不自覺地喊出一聲「哇！」紐約時報報導，當時功敗垂成的主因就是馬杜洛背後有古巴支持，但近七年過去，古巴已自身難保。

當年只是共和黨籍聯邦參議員的魯比歐，在川普第二任政府自一月上台後，如今兼任美國國務卿及白宮國安顧問，外界咸認為，他就是力主美國對委內瑞拉軍事施壓力道不斷加大的主要擘畫者之一。

廣告 廣告

川普第一任的二○一九年，魯比歐及川普幕僚就從美方顛覆馬杜洛政府的失敗行動獲得重要教訓，那就是讓馬杜洛得以穩坐總統寶座的關鍵樞紐，其實是古巴共產黨政府，而非委內瑞拉的人民或委軍將領。當時除了有古巴情報單位提供委內瑞拉反對人士活動的情資，還直接派特工潛伏委國，甚至準備好在馬杜洛山窮水盡時，用飛機接他飛往哈瓦那的終極備案。

古巴裔的魯比歐是第二代移民，長期對古巴和尼加拉瓜等拉美威權政府持強硬鷹派立場。紐時報導形容，看到古巴政府倒台是他的「畢生夢想」。

魯比歐的做法是要對付馬杜洛，就先重創古巴，給哈瓦那關鍵一擊。前白宮西半球事務高階幕僚龔薩雷茲說，對委內瑞拉的新做法就是先削弱古巴，接著馬杜洛一旦垮台，哈瓦那也將步上後塵。

一名在川普第一任時和魯比歐聽取美國政府簡報的官員說，相關的一切都和古巴有關，魯比歐願不計一切代價削弱古巴。他本人二○一九年也在美國全國公共電台（ＮＰＲ）受訪時直言，委內瑞拉「變天」帶來讓美國樂見的「副產品」，即一個國力孱弱的古巴。

不只魯比歐，被川普視為偶像的共和黨籍美國前總統雷根，在上世紀的一九八三年也曾出兵格瑞那達，推翻靠攏古巴及前蘇聯的社會主義者畢紹普政府，這也是美軍在越戰後首次的重大作戰部署。

位在南美洲北部的委內瑞拉和加勒比海上的古巴，在經濟、政治及安全上都是夥伴關係。哈瓦那領導高層擔憂，若馬杜洛垮台，美國政府下一個要對付的就是古巴。

川普一月回任後著手採取上述的新做法，對委內瑞拉的制裁及其導致的委國經濟困境，迫使馬杜洛減少對古巴的石油出口。共產黨統治的古巴長期遭美國經濟制裁，飽受缺糧、停電與人口外流，在川普政府軍事封鎖委內瑞拉石油出口後，高度仰賴委國廉價石油的古巴遭波及而瀕臨經濟崩潰邊緣。

【看原文連結】

更多udn報導

63歲女星當CEO慘賠上億「身上剩400元」驚人現況曝光

「武警丈夫」突失蹤6年 陸女一查才知他是死刑犯

鼎泰豐衣服沾醬油「神奇小物」秒清潔 前員工揭密

「車內19禁激戰」經紀人被迫圍觀 女星遭毀滅級爆料