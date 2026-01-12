魯肉飯、便當等品項漲價！鬍鬚張宣布12日起價格調整

今年繼路易莎咖啡日前宣布部分品項調漲後，鬍鬚張也宣布，近年原物料、人力及環保相關成本持續增加，團隊已長期透過內部吸收與營運優化因應，在審慎評估後，為兼顧餐點品質、服務體驗與同仁照顧，將自今（12）日起針對部分品項進行價格調整。

鬍鬚張強調，品牌始終以食安與品質為首要原則，面對成本上升仍會堅持不降低原料標準、不簡化製程與食安管理。本次調整範圍為48個品項（包含4款便當系列、2款飯類系列及1款小菜），占總品項36%，平均漲幅3.8%；多數產品則仍維持原價。

依照鬍鬚張公告，1月12日起調價品項包含，「唐山里肌豬排便當」由125元調整為130元、「香酥雞腿便當」由135元調整為140元，「魯肉飯便當」與「雞肉飯便當」則由85元調整為89元；「飄香魯肉飯（小）」由66元調整為71元、「懷舊魯肉飯」由122元調整為127元，小菜「老皮嫩肉」由33元調整為35元。鬍鬚張也提到，凡含上述7項任一主品項之組合或加購，將同步調整相同金額。

責任編輯／周瑾逸

