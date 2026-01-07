魯邦三世、怪盜基德大銀幕集結！國家影視聽中心「童心電影院」祭出怪盜神作

國家影視聽中心「童心電影院」2026年首檔以「驚險怪盜世界」吸引眾人目光！圖為《魯邦三世卡里奧斯特羅城》（1979）劇照。（圖／普威爾國際股份有限公司提供）

國家影視聽中心為親子與全年齡觀眾特別推出帶狀節目「童心電影院」，2026年首檔「驚險怪盜世界」，以宮崎駿的動畫長片《魯邦三世卡里奧斯特羅城》打頭陣，一探紳士盜賊魯邦三世亦正亦邪的魅力。

另外，被柯南迷譽為「柯南劇場版系列神作」的《名偵探柯南：世紀末的魔術師》也將重返大銀幕，怪盜基德預告將現身大阪，奪走俄羅斯羅曼諾夫王朝的遺產——帝國復活節彩蛋「回憶之卵」，但基德竟意外被槍擊中掉入海中，生死不明，而彩蛋本身也藏著驚人謎團。

廣告 廣告

《名偵探柯南》系列坐擁無數粉絲的帥氣反派「怪盜基德」。（圖／TMS ENTERTAINMENT CO., LTD.,提供）

片單還包含魏斯安德森的逐格動畫《超級狐狸先生》，打算偷完最後一把就此金盆洗手的狐狸先生，竟意外惹到地表最兇狠的三個農夫，害得讓整個森林的所有動物都被拖下水！以及迪士尼經典《羅賓漢》，看身手矯健的英雄狐狸羅賓漢劫富濟貧對抗惡霸。

為讓大小朋友身歷其境怪盜世界的驚險刺激，「童心電影院」新年度也推出全新實境解謎遊戲《幻影追跡：底片怪盜的世紀對決》。選在1月17日《名偵探柯南：世紀末的魔術師》及3月14日週六《羅賓漢》映後，邀請身為偵探的觀眾帶著底片怪盜的預告信，在 30 分鐘內解開所有謎題，尋回不翼而飛的珍貴典藏品。更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網。

劫富濟貧的英雄《羅賓漢》（1973）一樣由帥氣狐狸作為主角。（圖／Park Circus提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

戀人未滿3／張文綺微醺曖昧男全程護送 劉書宏約會席惟倫笑嗨嗨

白色巨塔6／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 石崇良喊：不可思議

白色巨塔5／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 衛福部發函要查了