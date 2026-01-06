魯魯米驚喜現身各區公所

姆明一族驚喜現身大雅區公所，讓市民提前感受童話般的幸福年節氣息。

迎接2026馬年新春，台中市年度盛事「中台灣燈會」將於2月15日（小年夜）在中央公園璀璨登場，今年燈會首度攜手國際知名IP「姆明一族（魯魯米）」，為城市注入滿滿幸福能量。民政局長吳世瑋表示，為營造「台中全城MOOMINON！」的歡樂氛圍，即日起姆明一族（魯魯米）將驚喜現身全市各區公所、戶所及知名文化地標，讓市民在日常洽公或走訪城市角落時，就能轉角遇見可愛的姆明，提前感受童話般的幸福年節氣息。

吳世瑋指出，姆明一族（The Moomins）的故事源自被譽為全球最幸福國家的芬蘭，而台中也屢獲媒體評比與網路票選為全台最幸福宜居城市，兩者幸福意象不謀而合。

民政局說明，擁有大大鼻子、軟綿綿又圓滾滾身形的姆明（Moomin），以可愛俏皮的形象風靡全球，累積超過1,500萬追蹤者。民政局補充，除於台中各公所、戶所及知名文化地標能搶先看見姆明一族（The Moomins）現身賣萌外，市民廣場也搭設享受野餐時光的巨型姆明（Moomin），邀請民眾鋪上野餐墊、悠閒感受台中風光明媚的城市魅力；同時至1月31日止還有限時登場的姆明裸視3D動畫宣傳片，打造2026新年最可愛、最療癒的打卡景點。