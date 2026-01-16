魷傳百年番外篇／老闆曾是角頭？通緝犯在店被抓 還要老闆打包魷魚羹米粉

兩喜號總店側牆上的魷魚，記錄著他們與魷魚的淵源。

在電影《角頭》內，場景出現「兩喜號魷魚羹」攤位，男主角趙又廷一句：「五碗魷魚羹！廟口要的！」，生動地呈現將艋舺的文化。而開業自1922年的兩喜號魷魚羹，正是艋舺小吃的象徵，也與角頭脫不了關係。

「以前的角頭，跟大家想的不同，大部分都是商家子弟組成，跟後來的黑社會是不同的自治團體」兩喜號第四代陳輿安說起歷史，詳細分辨差異。

艋舺自古就有角頭文化，北皮藔街（今剝皮寮）、河溝頭、龍山寺口…，每隔幾條街就有一個角頭。這並非外界以為的黑道，而是由商家子弟組成的團體，以捍衛社區、調解事端。兩喜號第一代陳兩喜，為擺攤謀生，也加入龍山寺口的角頭。平常忙著擺攤，自無涉及賭博、娼寮等不法事業。只是每當有人鬧事，就群起保護地盤，跟其他角頭搬挪、談判。息事寧人。

電影《角頭》特別提到兩喜號，向過去的角頭文化致敬。（翻攝電影《艋舺》）

陳輿安笑著說：「像我阿公陳清江（第二代），在阿祖過世後繼承攤位，但附近商家子弟都一起長大，交情很好，常常朋友來找，他就把攤位收了，跟大家一起喝酒。這也反映早年的角頭文化。」

而兩喜號第三代陳秉駿個性衝動，自幼就有「相鬥雞仔」的稱號，國二下就犯事輟學。以前的角頭都重視名聲跟人情義理，當時陳清江就對他說：「我給你兩條路。好歹出去當流氓，混大尾才回來，不要給我漏氣。不然就在家裡做食。」陳秉駿還是選擇回家顧店，這也才讓老店傳承下來。當年角頭文化仍在，陳秉駿也會參與陣頭的舞龍舞獅。

兩喜號第二代陳清江仍有角頭氣息，朋友來就收店喝酒（兩喜號提供）

隨著九○年代龍山商場拆遷，華西街、青草街的盛況不再，商家逐漸沒落。隨著台灣解嚴，治安變好，黑社會轉為地下化，自治團體也不用自力救濟，角頭文化也就沒落。

但艋舺因為腹地小，居民的在地性很高，黑道、商家、居民很多也是自幼一起長大，各廟口的陣頭文化猶存。兩喜號開門做生意，也發生過跟黑道互動的趣事。

90年代，角頭文化沒落，兩喜號第三代陳秉駿仍有在地性，依然參與廟口陣頭（兩喜號提供）

「有一次一個客人進來，吃到一半時，忽然衝進來幾個警察抓他，我才知道原來他是通緝犯，被銬上警車前他還大喊：『幫我把魷魚羹跟米粉打包！』。很有趣。」陳輿安想起此事，仍不覺莞爾一笑。

兩喜號百年來，也就在龍山商場的小吃、角頭文化下，綿延至今。

