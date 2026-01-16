魷傳百年1／ 一代只傳一人 百年未曾改過羹湯配方

兩喜號四代都只傳一人，員工一做就是幾十年，陳輿安（右）與他們相處融洽。

傳承四代、開業百年的艋舺魷魚羹「兩喜號」，因為前總統蔡英文登上CNN，成為揚名國際的小吃名店，也成為電影與桌遊的題材。

兩喜號第一代挑著扁擔起家，第二代接下攤位堅守江山，三代歷經龍山商場拆遷，重回街頭後開店面，第四代接手後，以店鋪改造與網路宣傳，重新擦亮老字號。相較諸多艋舺老店日漸凋零，兩喜號每代只有一位經營者，卻一開就是百年。一碗魷魚羹，傳承四代父子情，也成為老艋舺的文化記憶。

艋舺老店兩喜號傳承百年，第四代陳輿安善於行銷，說起老店口味，頭頭是道。

傳四代 百年不走味

走進兩喜號，耳中響起：「一碗魷魚羹、一盤炒米粉！」。這幾乎是客人必講的一句話。已是下午兩點的帶狀時間，位於龍山寺旁的西園路分店，依然人潮洶湧。諸多穿著紅圍兜的店員各司其職，有的忙著帶位，有的忙著出菜。現場座無虛席，賓客蜂擁而食。沒位子坐的乾脆外帶。生意可說火熱。

2021年，時任總統的蔡英文接受CNN專訪，特別把場地選在兩喜號西園店。2樓用餐區，展示牆上擺滿兩喜號歷年獎牌、文物，一旁擺著吉祥物看板，供客人拍照。現年33歲的第四代老闆陳輿安，歷經國內外媒體訪問，已練就一身受訪功夫，介紹文物跟老店歷史，以至經營手法，侃侃而談。他說：「魷魚的關鍵，在於泡發技術。很多魷魚羹店都泡發過頭，肉泡到透明，又大又脆，就不是魷魚了。我們的本事，就是原料到手後，要調整出一樣的口感跟味道。」



