魷傳百年2／堪稱最早詐騙受害者！60年前人在馬祖當兵 騙子到店謊報他打靶受傷騙光父現金

60多年前通訊還不方便時，兩喜號第二代陳清水在馬祖服役時，有騙子誆稱軍中同僚，騙養父陳兩喜陳清水打靶受傷，需要要錢治療，陳兩喜二話不說拔下手錶，拿出所有現金交給對方。陳清水放假回家，陳兩喜才知道被騙。

說起老店源始，第一代陳兩喜是哪裡人已不可考，只知他從1922年、18歲開始，就在龍山寺消防局邊的臨時市集，挑著扁擔賣魷魚羹。為何賣魷魚羹也不清楚，但跟大稻埕有關。「兩喜號的魷魚，都從大稻埕進的，跟商家都好幾代交情。像我阿公也是大稻埕人，不是阿祖親生，是養子。」陳輿安說起過去，掀出不為人知的家史。

報養恩 以父名開攤

對於陳兩喜，陳秉駿如是說：「兩喜阿公在我出生一年後，1967年就往生了，我對他的印象，是聽露店（日文ろてん，指攤商）鄰居跟長輩說的。他為人厚道老實，但對生意嚴謹，連臨終前家人圍在身邊，他都只關心：『怎麼大家都坐在這？還不去顧店！』他是用生命在維持這個家。」

陳秉駿表示，古代人望子成龍，陳兩喜嚴厲教導養子。他記得父親陳清水說過，小時候有次被陳兩喜狠狠搥打，哭著從艋舺沿著淡水河堤，走回大稻埕找親生父母，當時走到一條支流，年紀太小跨不過去，只能傷心地走回艋舺。

但陳兩喜也會展現父愛。陳清水在馬祖服役時，有騙子誆稱軍中同僚，騙說陳清水打靶受傷，要錢治療，陳兩喜二話不說拔下手錶，拿出所有現金交給對方。後來陳清水放假回家，陳兩喜才知道被騙。「父愛永遠是最沉默的，男人對男人總是開不了口！」陳秉駿對此頗為感傷。

嚴厲的父愛，讓陳清水感念在心，陳兩喜過世後，他接下攤位。1968年北市府整合臨時攤販，成立鐵皮搭建的龍山商場。陳清江拿到攤販證，為感念養父，攤位取名「兩喜號」。接下來20多年，龍山寺匯集國內外旅客，人潮鼎盛，是最輝煌的時期。

第一代陳兩喜獨創的魷魚羹，由生魷魚與旗魚丸組成。羹底以海鮮高湯熬製，百年不變。

挫折多 火災無數次

雖然有得天時，但兩喜號的經營並非順風順水。第三代陳秉駿還記得1974年龍山商場大火，那時他才8歲，家裡一箱箱魷魚被燒得精光，「當時還小，生意絕對有受影響。我從小到大，露店的火災大大小小數不清了！露店的少年仔，都得時常訓練救火。」

陳秉駿個性衝動，自幼有「相鬥雞仔」稱號，國二犯事輟學。陳清江承襲陳兩喜的管教方式，同樣教子嚴厲，但心懷父愛。陳清江只生二子，長子無心家業，陳秉駿若不接班，兩喜號將後繼無人，陳清江便對陳秉駿說：「我給你兩條路：不是出去當流氓，混大尾才回來，不然就在家裡做食。」

陳秉駿雖然好鬥，卻很孝順，知道大哥不接手，他就選擇回家幫忙，後來跟隔壁排骨飯攤位千金陳淑惠結緣，成婚後一起經營兩喜號。

說到這段時期，第四代陳輿安嘆道：「阿公陳清水為人海派，常常朋友來找，就收店不做，開始喝酒，所以沒存什麼錢。龍山商場拆遷後，他身體不好退休，我爸才真正接班。」

