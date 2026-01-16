魷傳百年3／總統接受CNN訪問選在這家銅板小吃店 首富、影后都是客人

2021年，總統蔡英文（右）特別選在兩喜號接受CNN專訪，把台灣小吃帶上國際。（兩喜號提供）

1993年，龍山商場拆遷，將攤商整合到萬華行政中心，兩喜號抽到地下二樓攤位。三代陳秉駿跟陳淑惠認為那邊生意無法做，便放棄攤位到西園路擺攤。那是兩喜號最艱苦的時刻，當時路邊攤從晚上十點賣到清晨，颳風下雨都得出攤。陳輿安印象深刻地說：「每天晚上九點垃圾車一來，我跟弟弟就要叫父母起床準備。」

拓加盟 疫期剩兩店

市場拆遷，角頭文化不在，陳秉駿也曾受委屈。某次客人酒後鬧事翻桌，旁邊的計程車車隊看不下去，想幫他討回公道，陳秉駿流下了男兒淚，說：「算了，做生意在明，人家在暗。討回來又如何，妻兒的安全卡重要。」

廣告 廣告

1996年，陳秉駿夫妻存夠錢在廣州街開了總店，後又在西園路展店。陳輿安回憶道：「一開始順利，母親就開放親友加盟，有十幾家分店。」2003年SARS疫情重創萬華，當時總店完全沒生意，西園店生意少了8、9成。

鴻海集團創辦人郭台銘曾來用餐，與店員打成一片。（兩喜號提供）

陳淑惠認為，老店口味尚在，以守代攻能夠保全元氣，便把品質參差不齊的加盟店一一收回，並關閉成本過高的美食街攤位，只留西園路分店跟廣州街總店，因此度過危機。

兩喜號傳承至第三代，在地性仍強。真正讓他們登上國宴，成為媒體焦點，是因第四代陳輿安的改革。

陳輿安曾是重金屬樂團吉他手，參加過海洋音樂祭，退伍後，父親陳秉駿同樣給他一句話 ：「你有兩條路可選：要就去玩音樂，不然就回家裡做。」陳輿安衡量父母跟阿公一樣只生兩子，弟弟在廣告業就職，家裡生意得有人接，就回家管店。

揚國際 首富影后來

2015年，陳輿安正式接棒，他擅長行銷宣傳，重新裝潢店面，積極參與經濟部的商業推廣活動，不但進駐五星級飯店，也吸引各界政要來店加持。2021年，時任總統的蔡英文接受CNN專訪，特別把場地選在兩喜號西園店，這讓兩喜號登上國際，不但入選米其林必比登，也吸引捷克國家棒球隊、韓國影后金高銀等無數嘉賓到訪。兩喜號聲勢，因此成為艋舺老店之首。

韓國影后金高銀曾在兩喜號拍攝節目。（翻攝自兩喜號FB）

陳輿安不以此自滿，反而未雨綢繆，「兩喜號的招牌是魷魚羹，但海產大量捕抓，總有一天沒有魷魚，我們得另尋出路。我父親研發滷肉飯、魚酥羹，我也推出牛蒡天婦羅、人參雞湯等，目的是盡量滿足客人需求。」

孜孜念念，兩喜號繼承者想的都是讓老店傳續。陳秉駿說：「兩喜號名聲得來不易，我們要跟阿公陳兩喜一樣，用生命做一件事。艋舺一些老店，有的後代隔了幾十年才接班，有的店沒人接就收掉。我們會設法為兩喜號，奮戰到最後一兵一卒。」

更多鏡週刊報導

魷傳百年番外篇／百年前有門道取得魷魚 在台北第一個夜市成就傳奇

魷傳百年番外篇／老闆曾是角頭？通緝犯在店被抓 還要老闆打包魷魚羹米粉