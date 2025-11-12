「魷魚爺爺」性騷案大逆轉！吳永洙二審獲判無罪 被害人痛批：可恥的判決

韓國資深演員吳永洙性騷案二審判決大翻轉獲判無罪，引起南韓社會討論。（圖／達志／美聯社）

81歲韓國資深演員吳永洙此前因出演Netflix熱門影集《魷魚遊戲》中「001號爺爺」一角而爆紅，卻在2022年捲入性騷醜聞，形象一落千丈。2024年3月，吳永洙曾因性騷案被判有期徒刑8個月、緩刑2年。不過本月11日的二審中卻大逆轉獲判無罪，引起南韓社會討論。受害女性則對此表示難以接受，並稱這項判決「鞏固了導致性暴力的結構和等級制度」。

根據此前報導，吳永洙2021年因為出演《魷魚遊戲》中「001號爺爺」一角而奪得金球獎最佳男配角獎項。然而他在同年年底被指控，曾在2017年參與舞台劇巡演期間，兩度強行猥褻一名同劇團的年輕女演員，包括在女子的住所前擁抱她並親吻她的臉頰。2022年南韓檢方以「強制猥褻罪」起訴吳永洙，2024年3月，韓國水原地方法院一審判決吳永洙8個月徒刑、緩刑2年，導致他的演藝活動全面停擺。

事後，吳永洙對於一審結果提出上訴，本案在本月11日進行二審宣判。水原地方法院刑事上訴第六庭則推翻了一審判決，宣布吳永洙無罪。

對此，法官解釋，「受害人在性侵事件發生約6個月後，在性暴力諮詢中心接受了心理輔導，並向幾位關係密切的同事講述了此事。而被告人也回復了受害人要求道歉的短信，因此有理由懷疑被告人實施了被指控的性侵行為。」然而法院補充說明：「受害人的記憶可能隨著時間的推移而出現偏差。當對被告人是否實施了被指控的性侵行為存在疑問時，應當給予被告人疑罪從無的待遇。」

法官又指出，「被害人對被告人提出的『擁抱一下吧』要求，雖然聲稱她以為那是同事之間的擁抱，但僅說明對方的擁抱比平常更強烈，並不能清楚表明與出於禮貌地擁抱有何不同，因此僅憑擁抱的力度很難認定構成性侵犯罪。」此外，法官也指出：「目前沒有任何調查能夠證實受害人關於被告『在其住所前親吻她臉頰』的陳述是否屬實。」

在審判期間，吳永洙否認了所有的指控，並表示：「若我當時言行不當，我願意負起責任，但我從沒有做出任何可以被視為猥褻的行為。」更在最終陳述前懇求，「我80年的人生因為這項判決瞬間崩塌，請讓我重回正軌！」

對此，受害的劇團女演員則透過代理律師發聲，表示：「司法機關最終做出的是一項可恥的判決，它鞏固了導致性暴力的結構和等級制度……無罪釋放永遠無法抹殺真相，也無法消除我所遭受的痛苦。我敦促司法機關認真反思這一判決向社會傳遞的信息。」

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

