《魷魚遊戲》1號爺爺涉性騷！二審判決逆轉「改判無罪」
在《魷魚遊戲》中飾演001號爺爺的演員吳永洙因為捲入Me Too風波，幾乎身敗名裂。他被控訴強制猥褻，但法院二審判決大逆轉，認為受害人的記憶可能存在失真的可能性，改判吳永洙無罪。
吳永洙2017年遭劇團女成員怒控性騷，女方指控遭強行擁抱、強吻臉頰等不當身體接觸，一開始警方調查後，研判不需移交審理，但受害人不服上訴、到法院陳情，直到2023年才上訴成功，檢方重啟偵查後，吳永洙依強制猥褻遭起訴洙，一審在水原地方法院開庭審理，被檢方求刑1年。
事件曝光後，吳永洙多年來的良好形遭到重創，演藝事業也全面停擺，一審開庭審判時，法官認為受害者接受商談的內容，與事件部分吻合，確認她確實經歷遭到性騷，不過念在吳永洙是初犯，判處有期徒刑8個月、緩刑兩年，並且得接受40小時性暴力課程講座。
吳永洙曾在陳述表示「到我這個年紀還這樣站在法庭上，是非常難受和痛苦的，看到我的人生要以這樣的情況結束，我感到很淒涼，整個人生就像崩塌了一樣，希望法官能給出明智的判決。」他的律師也聲稱，單憑被害者陳述衍生的相關證據，是非常不足的。吳永洙事後步出法庭後不發一語，對於案件不願意再多談，但態度堅定表示不滿，揚言會繼續上訴，便匆匆離開現場。如今法院二審判決大逆轉，認為受害人的記憶可能存在失真的可能性，所以無罪推定，吳永洙因此改判無罪。
