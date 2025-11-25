《魷魚遊戲2》李雲山迎娶「這名女星」 成演藝圈最新明星夫妻檔

記者陳宣如／綜合報導

曾參演Netflix超人氣影集《魷魚遊戲2》的韓國演員李雲山（本名李賢培）於23日正式與女演員韓瑞伊完婚，兩人在非公開場地低調舉行婚禮，成為南韓演藝圈最新的明星夫妻檔。婚禮消息公開後，李雲山與韓瑞伊均透過社群向親友與粉絲表達感謝。

李雲山（左）在社群上公開與韓瑞伊（右）的婚紗照。（圖／翻攝自IG @hadden_lee_）

李雲山在婚禮前兩天表示：「雖然來得有些晚，但我們倆終於要舉辦婚禮了。原本應該逐一親自拜訪大家，向大家致意，但無法做到，真的非常抱歉。我們夫妻倆就要踏出的新一步，這也是我們一起邁出的步伐，還希望大家能多多給予我們支持和鼓勵。」

廣告 廣告

韓瑞伊則在婚禮前一天分享心情：「明天我就要結婚了，如果有無法親自向您致意的地方，還請多多包涵！明天（婚禮日）能見到的各位嘉賓，以及儘管時間不允許，卻仍願意給予我們這對新人滿滿祝福的所有人，真心非常感謝你們，之後我們也會再向大家問候。」

兩人因戲結緣，成為韓國演藝圈新誕生的演員夫妻檔。（圖／翻攝自IG @hadden_lee_）

在《魷魚遊戲2》中飾演金代表手下的李雲山，演出的作品不少，在電視劇、電影都能看見他的身影，像是劇集《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《三流之路》、《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》、《白雪公主非死不可》等，電影則有《韓山島海戰》、《無間對決》、《攔截聲命線》等等。新娘韓瑞伊則出演過《Fighting Family》，兩人因戲相識，如今攜手步入婚姻，也讓粉絲及圈內友人們紛紛送上祝福。

更多三立新聞網報導

遭爆已離婚！大咖明星夫妻治喪 靈堂真實互動全被拍

《魷魚遊戲》男星「001號爺爺」性騷案大逆轉！上訴二審改判無罪

《Kpop獵魔女團》擊敗《魷魚遊戲》成Netflix觀看最高 可望問鼎小金人

《魷魚遊戲》男星變裝色誘！上演中年戀 朴敏英1句話網嚇壞

