《魷魚遊戲2》短髮世美大翻身！朴敘俊×元志安「反差CP」登場
〔記者鍾志均／綜合報導〕「浪漫喜劇王子」朴敘俊回來了！他繼《金秘書為何那樣》後，時隔7年再度回歸浪漫喜劇，新劇《等待京道》攜手《魷魚遊戲2》元志安，共譜一段不平凡的初戀故事。
朴敘俊透露：「現在的戲劇製作時間比過去更長，因此能以這麼有趣的作品再次和大家相見，感覺特別開心。也因為離開浪漫劇有一段時間，更想好好表現、享受演出，希望觀眾每週都能期待《等待京道》。」
以《魷魚遊戲2》率性短髮與鼻環造型爆紅的元志安，因幫助被霸凌的參賽者，即便第二季就領便當，第三季仍聽到她的名字「世美」貫穿整齣戲，可說是靈魂配角。
這次元志安在《等待京道》飾演出身財閥千金的「徐智友」，雖然擁有耀眼外表與背景，卻背負無法對人傾訴的孤寂，直到遇見朴敘俊飾演的初戀「李京道」，生命因此產生劇烈變化。
元志安表示：「智友因為京道而改變，這是一部能清楚看出時間段落與角色成長的作品，希望觀眾能看到她不同時期的樣貌。」
首波預告重回20歲的春天，兩人肩並肩在公車裡共用耳機聽音樂，然而氣氛浪漫正濃時，徐智友突然拋出一句：「我們要睡一起嗎？」讓李京道瞬間慌了神。
《等待京道》講述朴敘俊飾演的報社娛樂組副組長「李京道」因揭露一則財閥女婿與女藝人外遇的不倫醜聞，意外與前女友「徐智友」再度重逢，兩人從「舊情人」變成「報導記者與醜聞主角的妻子」的關係，再次被命運糾纏。
《等待京道》12月6日起每週六、日在Hami Video全台獨家播出。
