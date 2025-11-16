「魷魚、炸雞一鍋三吃」火鍋掀話題！網讚：肉量超澎湃

連鎖火鍋聯名台式炸雞品牌，推出魷澎湃香雞鍋。（圖／TVBS）

北台灣準備變天，又濕又冷，連鎖火鍋業者搶降溫商機，推新口味、打聯名戰。把經典桌菜變身小火鍋，也有加台式炸雞的創意吃法，甚至連牛肉麵名店也加入戰局，業者們不只靠口味，還要拚話題，搶攻消費者的胃。

隨著天氣轉涼，小火鍋成為民眾暖身暖胃的首選。一家連鎖火鍋店與台灣炸物品牌合作，推出「魷澎湃香雞鍋」，將台式經典辦桌名菜「魷魚螺肉蒜」升級為一人即可享用的澎湃小火鍋。這款火鍋湯頭以大量蒜頭搭配排骨、魷魚、螺肉、蛤蠣慢火熬煮，讓單身族群也能大口品嘗桌菜的美味。有民眾表示，這樣的炸雞看起來不錯，湯頭濃郁，肉類豐富多樣，不會單調。這款創新火鍋特別之處在於鹹酥雞可以「一鍋三吃」。食客可以先品嘗原味炸雞，再將炸雞放入鍋中輕燙，享受吸飽湯汁後的炸雞風味。第三種吃法是將鍋中湯底加入科學麵，搭配炸雞變成炸雞拌麵。有民眾嘗試後評價正面，認為肉量豐富，整體感覺相當不錯。

超商「泡麵+雞胸肉」PK「火鍋+牛肉麵湯」。（圖／TVBS）

另一間連鎖火鍋店則與牛肉麵名店聯名，推出牛肉鍋。這款火鍋使用經典牛肉湯頭作為湯底，並特別加碼辣牛油，讓消費者不必在火鍋與牛肉麵之間猶豫，一次就能品嘗到兩種口味。而在便利商店方面，也出現了創新吃法，將泡麵加上雞胸肉，簡單輕鬆就能享用一頓飽餐，在社群平台上引發熱烈討論。無論是跨界聯名還是創新搭配，各家業者都在推陳出新，使出各種策略來吸引消費者。這場美食大戰不僅豐富了民眾的選擇，也為寒冷的冬季帶來了暖心的美食體驗。

