鮑威爾遭刑事調查難撼動市場！美股3大指數齊創歷史新高

美國股市於美東時間12日自盤中低點反彈，道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）與標普500指數（S&P 500）雙雙創下歷史新高，投資人似乎淡化了美國司法部（Department of Justice）對聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）展開刑事調查的消息。

據《CNBC》報導，標普500指數上漲0.16%，收在6,977.27點；道瓊工業平均指數上漲86.13點，漲幅0.17%，收在49,590.20點。2大指數皆在盤中觸及歷史新高，並以創紀錄水準作收。那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）上漲0.26%，收在23,733.90點。

主要指數自當日最低點回升，部分原因來自沃爾瑪（Walmart）與部分科技股的上漲。道瓊指數盤中一度下跌近500點，標普500指數也曾下挫0.5%。除標普500與30檔成分股的道瓊指數外，羅素2000指數（Russell 2000）同樣創下歷史新高。

與此同時，美國總統川普（Donald Trump）呼籲將信用卡利率上限設定為1年10%的提案，卻讓市場難以消化。批評者擔心，川普旨在改善負擔能力的計畫可能適得其反，限制放貸，進而傷害消費者與銀行獲利能力。這也導致銀行股在12日表現最為疲弱，花旗集團（Citigroup）下跌約3%，摩根大通（JPMorgan）與美國銀行（Bank of America）跌幅皆超過1%，第一資本金融公司（Capital One）股價則重挫6%。

位於美國德州奧斯汀（Austin）的獨立投資管理公司「Sage Advisory」首席投資策略師威廉斯（Rob Williams）向《CNBC》表示：「某種程度上來說，這並沒有那麼重要。我認為這只是一些雜音，甚至對利率的影響也不大……市場焦點仍將放在數據上。」他補充，13日即將公布的12月消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）將是關鍵。

標普500指數在開盤走低後逐步回到上漲區間。美股先前承壓，主因是鮑威爾在11日晚間以不尋常的影片聲明證實，聯邦檢察官已就其在參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）就聯準會辦公大樓整修案的證詞，展開刑事調查。鮑威爾表示，這項調查是川普試圖影響央行貨幣政策的另1種手段，他不會屈服於政治壓力。據悉，他的聯準會主席任期將於5月屆滿。

2025年期間，股市大致無視川普對聯準會的施壓，聯準會仍在通膨趨於穩定的情況下3度降息。不過，市場普遍預期，聯準會在本月稍晚的會議上將暫停進一步降息，以觀察新年度通膨走勢與整體經濟情況。川普則已明確表示，希望聯準會繼續調降利率。

總部位於美國紐約的獨立財富管理公司「Cerity Partners」首席市場策略師李班索（Jim Lebenthal）向《CNBC》透露：「鮑威爾主席遭到調查的影響，較可能屬於長期效應，也就是說，它不會在短期內改變利率，也不會立刻影響通膨。」

李班索續稱，本週市場預期將出現「相當不錯」的企業財報，加上CPI可能「遠低於3%」，以及「快速成長」的經濟環境，短期內「利多因素實在太多」。這些因素支撐了整體市場表現，即便這項調查在長期來看可能是壞消息。

他進一步指出：「任何聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee，FOMC）的成員都明白，如果他們不照總統的意思行事、不降息，可能會像庫克（Lisa Cook）一樣，至少在理論上被解職，或像鮑威爾主席一樣成為調查對象。對於新任主席與理事會成員來說，他們將更傾向於降息。這最終會導致通膨上升，也會推高長期利率，但最早也要到今年底，市場才會感受到這些影響。」

被視為對抗聯準會獨立性受損風險的避險工具，黃金期貨（Gold futures）大漲2.5%，收在每盎司4,614.7美元的歷史新高。投資人擔心，一旦央行受到政治影響，將不願意果斷抑制再度升溫的通膨。

沃爾瑪股價上漲3%，主因市場對其即將納入那斯達克100指數（Nasdaq-100 index）感到振奮。該指數由廣受歡迎的景順QQQ信託ETF（Invesco QQQ Trust ETF）追蹤。沃爾瑪領漲消費類股，該族群可能也受惠於川普推動的信用卡降息政策，以及美國今年稍晚期中選舉（midterm elections）前的油價因素。

在花旗集團調升評等後，帕蘭泰爾（Palantir）上漲1%，帶動部分科技股走高。超微半導體（AMD）與甲骨文（Oracle）股價亦同步上揚。

