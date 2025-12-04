鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊

資深女星鮑正芳出席公益活動。（圖／記者陳怡伶攝）





資深女星鮑正芳過去曾有過兩段婚姻，第一段豪門婚維持5年後離婚，女兒由前夫扶養。今（4）日她出席《「藝」起愛「非」揚》公益活動，坦言現場看到非洲孩童表演非常開心，也忍不住回想過去帶小孩的日子，不過她透露和女兒已經斷聯了。

鮑正芳提到，已經將近30年沒有見到女兒，最後一次是在對方17歲的時候，「她一直在國外，也沒有管道可以聯絡。」雖然是母女，但要見面牽扯到雙方家庭，加上女兒是長孫女，家境也非常好，從小被捧在手心長大，所以知道對方過得好就好了。

另外，鮑正芳與已故男星張振寰則有一個兒子，今年剛與交往多年的台灣女友結婚，兩人一起在中國大陸拼事業，至於會不會想升格當阿嬤，鮑正芳則維持開明的態度，生與不生都尊重年輕人。



