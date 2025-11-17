鮑比達憶李玟錄音碰壁生悶氣 11小時不上廁所只為一首歌

亞洲流行音樂教父－鮑比達將推出演唱會。（媒體棧國際行銷提供）

亞洲流行音樂教父－鮑比達 Kriz Babida，近兩年開始長駐台灣，回到他熟悉的華語樂壇和許多音樂人展開合作，而他更將帶領一群超厲害的國際級音樂玩家，在明年1月31日舉辦一場「玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會」，他還找了台灣實力派唱將范怡文及林俊逸共同演出，鮑比達表示這次可要使出渾身解數，用他神乎其技的編曲與演奏魅力，為台灣的觀眾量身訂作一場讓人大呼過癮的演唱會。

鮑比達曾是叱吒中港台華語樂壇的音樂製作人、製作過無數華語歌手如周華健、李宗盛等暢銷專輯、更捧紅了已故天后李玟、柯以敏、蕭亞軒等巨星。鮑比達回憶道，李玟Coco是一個很甜美可愛的歌手，唱功絕佳，又有華語樂壇少見的R＆B唱腔，因此當時為她量身打造了〈愛我多一點〉、〈真想見到你〉等歌曲。

廣告 廣告

鮑比達笑說：「Coco當時一定覺得我很難搞，因為我有絕對音感，耳朵太靈了，很容易抓出瑕疵」不過因為她擅長的R＆B花腔轉音，卻讓鮑比達碰壁了，在製作〈每一次想你〉時，唱片公司老闆要求鮑比達請Coco不要唱太多R＆B轉音，這讓他陷入兩難，想讓Coco盡情發揮又得滿足老闆要求，而Coco不太習慣沒有轉音的唱法，一直達不到要求，對自己有點生氣，專注錄歌連廁所都不去上，花了11個小時反覆的錄製，終於完成了這首歌曲，她對工作的敬業與執著，讓鮑比達印象相當深刻。

萬芳演唱的同名電影主題曲〈新不了情〉，紅透半邊天，也是他的作品。他回憶起當初創作故事，鮑比達參加了一場作曲家盛會，一位鋼琴家彈奏了〈不了情〉，前奏一下就讓他悸動不已，他心裡想：「我希望我也能做一首像這樣印象深刻的歌曲」隔年，《新不了情》的電影導演找上他，希望他能幫電影做一首主題曲，某天跟導演約好見面，預計搭上10點巴士前往，但鮑比達不小心錯過這班車而多等了10分鐘。就是在這10分鐘之內，他突然靈感湧現，旋律在腦海中響起，他很快的完成了這首曠世巨作〈新不了情〉。

之後與導演見面，他聽了非常喜歡，立刻選定這首〈新不了情〉作為電影主題曲。鮑比達笑說：「如果我趕上前一班巴士，或許就沒有〈新不了情〉，一切只能說是奇蹟！」 「玩家玩音樂－金歌勁曲演唱會」將在2026年1月31日週六晚間7：30在信義區的微風南山藝文中心舉辦，購票請上年代售票系統。

更多中時新聞網報導

得過糖尿病後 心臟衰竭風險仍高五成

江蕙杜絕黃牛 門票1314登記抽選

翻唱《NANA》音樂圓夢Marz23揪愛妻Lea拍MV