鮑比達曝當年張國榮「錄音秘辛」 揭林子祥「飆高音」默契

鮑比達（左）和范怡文，一起上節目宣傳演唱會。（圖／JET提供）

人稱「亞洲流行音樂教父」的金牌製作人鮑比達，是80、90年代華語樂壇重量級人物，曾為葉蒨文、張國榮、李宗盛、蔡琴等巨星製作專輯，更是K歌神曲〈新不了情〉的作曲人。日前鮑比達和范怡文，一起上節目宣傳演唱會，他也大方分享與眾多巨星合作的幕後秘辛。

提到已故天王張國榮，鮑比達回憶：「張國榮是一個相當敏感的歌手，每次錄音之前，我會先察言觀色，看看張國榮今天的狀況如何，如果他很開心，唱的節奏就會比較快；但若是他狀態不好，則要調慢」但鮑比達不是每次都猜得到他的心情，隨時要臨機應變。

談及最近和愛妻葉蒨文一起在香港紅磡開唱的「抒情歌王」林子祥，鮑比達則笑稱自己是發掘他的貴人。當年鮑比達在香港富麗華酒店見到林子祥拿著吉他唱歌，便直覺他是可造之材，邀請他加入樂隊擔任歌手，沒想到一炮而紅，奠定了他在香港樂壇的地位。

除了分享樂壇故事，鮑比達也預告明年1月31日晚間，將在微風南山藝文中心舉辦一場別開生面的《玩家玩音樂金歌勁曲演唱會》。他將帶領頂尖的國際級樂手，並攜手歌手范怡文、林俊逸，運用他神乎其技的編曲能力，以古典爵士跨界風格為經典金曲注入嶄新靈魂。

