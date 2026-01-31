鮑比達編曲太強！林俊逸直呼「難」 范怡文噤聲3天求表現

范怡文（左）與林俊逸在「玩家玩音樂」演唱會上合體演出。（媒體棧提供）

被譽為「亞洲流行音樂教父」的鮑比達，31日在台北舉辦「玩家玩音樂」金歌勁曲演唱會。時隔多年重返台灣舞台，他首度親自領軍樂團，以全新編曲手法重新詮釋經典，還邀來唱將范怡文與美聲王子林俊逸、當代傳奇劇場花旦黃若琳擔任神祕嘉賓，給粉絲滿滿驚喜。

演唱會開始由小提琴手Roger姜智譯帶來高難度的帕格尼尼第24首隨想曲獨奏，他以爵士風格的前奏帶出了大家熟悉的流行歌曲〈大約在冬季〉，引起熱烈掌聲。

接著由范怡文與林俊逸登場，兩人直呼演繹鮑比達的新編曲是「歌唱生涯中最困難的一次挑戰」，不僅音域與技巧難度全面升級，更要求情感層次與舞台表現同步到位。為了詮釋作品，兩位歌手在排練期間反覆調整、突破自我，范怡文甚至為此「禁聲」三天，只為保有最完美狀態。范怡文更暢談她步入歌壇已41年，點點滴滴對她都是美好時光，她以成名曲〈這些日子以來〉，讓台下樂迷如癡如醉。

鮑比達透露為了演出〈貝加爾湖畔〉的序幕，特地去借了手風琴，只花1個月多就上手，展現絕佳音樂天賦。而林俊逸與范怡文兩人也在台上即興牽手轉圈跳起雙人舞，將氣氛拉滿。隨後，林俊逸忍不住吐槽范怡文說：「剛剛不是說要好好跳舞嗎？怎麼扭一下下就不扭了？」范怡文也搞笑回應：「你又不好好教我！」逗得全場笑聲不斷。兩人緊接著合唱了〈涼涼〉，鮑比達也加入了古箏的演奏，為曲目增添了古典中國元素。

接著，神祕嘉賓黃若琳驚喜現身舞台，則是演唱會另一波高潮，她與鮑比達的同台演出，讓傳統戲曲唱腔、古典扮相與流行音樂在舞台上正面交會，成為「玩家玩音樂」金歌勁曲演唱會的重要亮點之一。

