「鮑爾卸任前表現很不佳！」蔡正元看Fed降息1碼：說你得高燒還給你發熱藥

美國聯準會（Fed）11日通過降息1碼，為今年第3次降息，不過內部意見出現分歧，最終投票比例為9比3，其中反對方有2位委員支持不降息，1位支持降息2碼。對此，前立委蔡正元於節目《大大平評理》表示，以當前經濟情勢預測，聯準會將持續降息，也批評聯準會主席鮑爾的表現不佳。

蔡正元表示，聯準會主席鮑爾原先堅持不降息，但即使他對於川普的關稅政策、財政支出、聯邦政府關門再不滿，聯準會面對生活物價上漲、就業數據不佳等客觀環境的變化，別無選擇只得降息，鮑爾當然並非心甘情願。

蔡正元說，至於公開市場委員會政策會議上，竟出現3人反對，實屬罕見，他認為這3人之後應該不會連任，其中委員米倫以支持降息2碼為由投下反對票，「這說不通，先降1碼再降1碼，不急阿，米倫是『打著紅旗反紅旗』」，假裝想要降2碼而反對降1碼，美國內部爾虞我詐。

蔡正元認為，聯準會宣布每月購買400億美元的美債短債，因近期短債利息飆高，聯準會等於拉高短債價格，試圖拉下短債利息。聯準會是以「管理準備金」購買短債，來源以聯邦準備銀行為主，而以400億美元購買，顯示銀行系統現金短缺，也就是存款比放款少很多。

蔡正元表示，聯準會此次將短債買回以避免利息持續上升，而買的對象多為銀行短債，補足銀行資金，並使利息有往下調的空間。

蔡正元認為，鮑爾既然聲稱美國就業數據被嚴重高估，表示實際就業情形比數據更差，不就應該降更多息嗎？「醫生說你發高燒了，應該要給你退燒藥，結果他卻給了你發熱藥」，更直批鮑爾在卸任前表現不佳，「應該是跟川普吵架吵到腦子昏了」。​

