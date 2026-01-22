鮑爾卸任聯準會主席留任理事？ 川普放話：他的生活不會快樂

美國總統川普受訪時暗示，如果聯準會主席鮑爾卸任主席之後，續任聯準會理事，那麼他「生活應該不會很快樂」。

美國總統川普一直想換掉聯準會主席鮑爾，並不是新聞，但川普似乎想讓鮑爾連聯準會理事都做不了。川普最近在接受訪問時指出，如果鮑爾在卸任聯準會主席之後，還選擇繼續擔任聯準會理事，「他的生活應該不會快樂」。（葉柏毅報導）

鮑爾的聯準會主席任期，將在今年5月結束，不過鮑爾仍然可以繼續擔任聯準會理事，一直到2028年。然而美國總統川普在接受美國財經媒體「CNBC」專訪時表示，如果鮑爾想繼續擔任聯準會理事，他剩下的日子「應該不會過得很愉快」。

彭博社報導，川普政府近期與聯準會之間的緊張關係持續升高，甚至對鮑爾發出傳票，表示將針對聯準會翻修總部工程，展開刑事調查。鮑爾對這一系列針對他排山倒海的壓力，也不甘示弱，展開強力反擊，這使得川普與鮑爾之間的戰爭，更加受到外界矚目。

分析指出，川普之所以想讓鮑爾，連聯準會理事都當不成，主要可能是一旦鮑爾繼續擔任聯準會理事，對於聯準會的決策，仍然保有影響力，所以川普才想徹底把鮑爾，從聯準會趕出去。此外，如果鮑爾辭任聯準會理事，那麼川普也可以安插自己中意的人選，加強他對聯準會的影響力。