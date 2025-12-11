鮑爾宣布砸400億買國債 專家提醒別FOMO：利多遠不及QE





美國聯準會（Fed）主席鮑爾拋出重磅訊息，宣布自本週五（12日）起啟動短期美國公債購買計畫，每月將買進約400億美元的短天期國債，時程比市場原預期的明年1月大幅提前，令華爾街相當意外。Fed表示，由於銀行體系準備金餘額已降至「充足水準」，因此將視需要購入短天期國債，以確保市場流動性。對此，財經作家狄驤提醒別FOMO（害怕錯過行情，Fear of Missing Out），「利多遠不及量化寬鬆（QE）。」

廣告 廣告

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）10日公布的利率決議中，依照市場普遍預期，再度調降利率1碼（25個基點），把聯邦基金利率目標區間下調至3.50%至3.75%。這項決策為今年第3度降息。

財經作家狄驤在粉專《狄驤的資本主義求生筆記》指出，此次FOMC會議明顯偏鴿，市場焦點也從貨幣政策與經濟預測轉向Fed是否擴張資產負債表。他強調，聯準會啟動的「準備金管理操作」（RMP），將在30天內購入400億美元短期國債，目的在補充市場流動性、穩定金融系統。

鮑爾表示，首月購債規模將達400億美元，接下來數月可能維持較高水準，以紓緩短期貨幣市場壓力，後續則將依市場狀況逐步縮減。此舉也回應近期隔夜有擔保融資利率（SOFR，Secured Overnight Financing Rate）／儲備餘額利率（IORB，Interest on Reserve Balances）居高不下的狀況。

然而專家提醒，準備金管理購買（RMP）與量化寬鬆（QE）效果截然不同。RMP主要買入短天期國債，對經濟與通膨的刺激有限；QE則購入長天期公債，能有效壓低長期利率，進一步推升房市、車市，對經濟與通膨就是大補丸。

狄驤提醒，雖然Fed提前購債有助降低市場不確定性，短線上對股市算利多，但其效果遠不及QE，投資人不宜因利多提前反應而產生FOMO（害怕錯過行情，Fear of Missing Out）的衝動。他建議，市場情緒可維持樂觀，但應保持紀律與風險意識。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



世界盃還沒踢球員先嚇壞 墨國場勘球場「挖出456袋屍塊」

不再建議新生兒打B肝疫苗！美專家警告：20年後才爆的「定時炸彈」

川普允許輝達H200晶片出口 中國外交部回應了