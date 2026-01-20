鮑爾戰川普有新動作 將出席聯準會理事遭開除庭審

美國聯準會（Fed）與白宮之間的權力鬥爭正式升級至司法最高殿堂。知情人士向媒體證實，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）預計於1月21日親自出席最高法院的言詞辯論。此案的核心在於總統川普（Donald Trump）試圖開除聯準會理事庫克（Lisa Cook），此舉被視為對聯準會超過百年獨立性的重大挑戰。



本案起源於川普政府試圖撤銷庫克的理事職務。庫克是在 2022 年由時任總統拜登（Joe Biden）提名，並成為聯準會史上首位非裔女性理事。川普方面主張，身為民選政府首長，根據聯邦法律，他擁有絕對的裁量權，可以「有正當理由」（for cause）解僱任何聯準會理事會或聯邦公開市場委員會（FOMC）的成員，且無需經過司法審查。

庫克主張自己被解職與詐欺指控無關



川普政府指控庫克涉及私人抵押貸款欺詐，並以此作為解職的法律依據。然而，庫克多次堅決否認相關指控，並強調自己已成為川普試圖干預貨幣政策的「政治籌碼」。她預計在庭上主張，國會於1913年創立聯準會時，其初衷便是建立一個獨立機構，使其免受政治壓力與總統干預。

除了庫克的解職案，聯準會主席鮑爾本人也深陷與行政體系的衝突。川普長期以來公開抨擊聯準會，要求大幅降低利率以刺激經濟。鮑爾在 1 月中旬的一份錄影聲明中披露，美國司法部已向聯準會發出大陪審團傳票，甚至以刑事起訴威脅鮑爾。

司法部的行動表面上與鮑爾先前在參議院銀行委員會的證詞有關，當時內容涉及一項耗資 25 億美元、針對聯準會兩棟辦公大樓（埃克爾斯大樓與憲法大道大樓）的多年拉皮翻修計畫。然而，鮑爾對此反駁，認為司法部的「新威脅」完全是莫須有的「藉口」，與翻修工程或證詞內容無實質關聯。

審判將影響未來聯準會獨立性



鮑爾在聲明中直言不諱地指出，刑事起訴的威脅，其本質是因為聯準會堅持依據專業經濟評估而非總統個人喜好來設定利率。鮑爾強調：「這關乎聯準會是否能繼續根據證據與經濟形勢來制定貨幣政策，還是轉而屈服於政治壓力與恐嚇。」



最高法院的9位大法官將分別聽取庫克律師與司法部代表的陳述。這場辯論的結果不僅決定庫克的去留，更將為美國行政權力與貨幣政策獨立性之間的界限劃下歷史性的分水嶺。全球市場正高度關注，一旦法律天平向白宮傾斜，聯準會維持物價穩定與充分就業的核心職能恐將面臨前所未有的體制性危機。



責任編輯：許詠翔

