鮑爾放鷹最終今年只降息2碼 ? 鮑爾表明12月將可能暫緩行動

美國聯準會(FED) 在台灣時間30日凌晨2點公布決策，調降聯邦資金利率區間1碼，降為3.75%-4%，並且表示12月1日起停止縮減資產負債表。此消息公布後市場表現持平道瓊工業指數下跌0.16%，收47632.00點，那斯達克指數上漲0.55%，收23958.47點，標準普爾500小跌0.3點，收6890.59點，費城半導體指數上漲1.85%，收7327.93點。

此次鮑爾在記者會上表示，目前取得的經濟數據顯示，美國經濟成長比預期來得強勁，針對勞動市場方面，已四周未獲得官方就業數據，但現有證據顯示就業市場正在降溫，無論是裁員還是招募活動都仍維持在低檔，觀察來看，就業的下行風險似乎有所上升。

由於近期政府關門，聯準會在評估經濟進展上受限，針對12月是否可能採取謹慎態度，鮑爾表示仍須持續觀察經濟數據動向，如果不確定性很高，那就可能成為我們暫緩行動的理由。

聯準會在聲明中表示，決定在12月1日結束整體債券持有，未來將把到期債券的收益改為購買短期國債，而非像先前一樣買回相同年期債券，藉此縮短整體投資組合的存續期間。

針對近期市場，鮑爾表示，關於關稅導致的通膨，終將會到來，但將會是一次性的影響，並表示聯邦政府的持續關門，目前為美國史上第二長正在拖累經濟活動。

特別指出AI資料中心投資不受利率影響，當前AI與網路泡沫不同，這些市值極高的公司本質上都有獲利，有其他業務支撐，目前對於AI 在資料中心與晶片領域的投資，已成為推動經濟成長的主要來源之一。

本次會議上委員之間對12月應該如何行動存在明顯分歧，本次決議以10比2票通過。

