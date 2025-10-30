鮑爾放鷹 台幣貶破30.7元

美國聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話偏向鷹派，暗示12月未必降息，激勵美元指數回升，新台幣匯價昨（30）日順勢走弱。新台幣以30.68元、貶值5分開出，盤中雖受台股早盤上攻支撐，但隨著股市翻黑、部分外資熱錢回流美元資產，加上午後政府基金及公營事業資金匯出，加重新台幣貶勢，最終以當日最低價30.715元作收，貶值8.5分，連續第二個交易日走貶，單日成交量達19.58億美元。

鮑爾在最新談話中指出，美國近期經濟數據表現穩健，勞動力市場逐漸放緩，通膨仍略高於目標水準。他強調，此次降息屬於風險管理措施，未來政策方向仍須視經濟數據而定，並表示「12月降息並非定局」。此番言論使市場對12月降息預期明顯降溫，美元獲得支撐，主要亞幣多數承壓。

外資動態方面，雖然昨日外資小幅買超台股16.5億元，連續第二日回補，但整體仍趨謹慎。央行主管指出，外資在台股投資報酬很高，但外資進出頻繁，有獲利就會匯出，也時常對匯市造成影響。

匯銀人士則表示，昨日午後政府基金及公營事業單位部分資金匯出，以因應海外投資或支付需求，也加重了新台幣貶勢。

根據央行統計，昨日美元指數則升值0.22%，主要亞幣多數走貶，日圓大幅貶值0.87%，星元貶值0.31%，新台幣貶值0.28%，人民幣貶值0.13%，僅韓元升值0.24%。歐元則小跌0.11%。

