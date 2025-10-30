鮑爾放鷹+外資匯出！新台幣連二黑 收30.715元

Fed主席鮑爾放鷹，外資大舉匯出，新台幣收30.715元、貶值8.5分。廖瑞祥攝



美國聯準會（Fed）一如預期降息1碼，主席鮑爾卻放鷹，加上「川習會」落幕，並未談及台灣議題，引發市場揣測，國際美元反彈，新台幣匯率以貶值30.68員開出，在外資大舉匯出下，加上軍款買盤湧入，匯價再度貶回30.7字頭，出口商僅少量拋匯，央行尾盤順勢調節後，終場收30.715元、貶值8.5分，連續兩日收黑，總成交量19.58億美元。

Fed在台灣時間凌晨2時公布，調降聯邦資金利率區間1碼，降為3.75%-4%，自12月1日起停止縮減資產負債表，不過，鮑爾在記者會上表示，12月是否進一步降息並非定論，為市場預期潑了一盆冷水，美元指數反彈至99價位，10年期美債殖利率重新回到4%。

匯銀人士表示，美股漲跌互見、台股持平，新台幣匯率今日隨著國際盤波動，匯價以貶值5分、30.68元開出，早上軍款買盤匯入，午後在外資大舉匯出，匯價一路摜破30.7字頭，僅有部分出口商進場，尾盤央行進場調節，讓匯價收在30.715元。

匯銀人士指出，「川習會」主要討論農產品交易、稀土等議題，中國的稀土障礙已經解除，美國也將對中國出口商品關稅從57%降至47%，並將對中「芬太尼」關稅稅率減為10％，多在市場的預期當中，早已預先反應完，在美國政府持續停擺下，短期內無經濟數據，就得看亞太經合組織（APEC）是否有結論，以及美中經貿後續的情況，匯價仍在30.6到30.75附近震盪。

根據央行統計，美元指數漲0.22%、歐元貶0.11%，主要亞幣翻黑，日圓貶幅最大、大跌0.87％，星幣也貶0.31％、新台幣跌0.28％、人民幣跌0.13％，僅韓元在美韓達成貿易協議後升值0.24％。

