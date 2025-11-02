鮑爾放鷹 專家估12月降息機率高

聯準會上周公布最新利率決策結果，宣布降息1碼，隨後聯準會主席鮑爾記者會放鷹，強調12月降息非定論；儘管鮑爾話說得這麼明，PIMCO（品浩太平洋證券投顧）仍認為，聯準會是倚重經濟數據來決策，12月再次降息機率高。

亞太商工總會執行長邱達生分析，聯準會9月更新的利率點陣圖，都顯示10月、12月會各降息1次、每次為1碼，而市場也早已這樣認定，市場資金陸續依照這樣的趨勢來做分配，鮑爾知道自己在FOMC會議前後發言的影響力，他透過口頭「貨幣緊縮」的發言，來抵銷降息對市場的影響。

邱達生進一步指出，美國這次降息，並未造成美元貶值，也未造成金融市場大幅波動，顯示鮑爾這次策略性發言是有效成功的；邱達生指出，在鮑爾心理一直認定，美國對等關稅實施後，會衍生國內通膨問題，就目前現實面來看，美國已產生停滯性通膨的疑慮，即經濟成長率疲軟、就業狀況不佳，通膨卻沒有明顯下滑，通膨具黏著度。

展望2026年，PIMCO經濟學家衛艾婷認為，除非勞動市場進一步惡化，否則，PIMCO預期，聯準會在明年降息步調可能會放緩，甚至可能再次出現較長時間的暫停，從近期幾次聯準會委員們對長期中性利率前景的看法分歧，反映他們對通膨、就業以及中性利率本身的不確定性；待政府重啟、官方資料恢復發布後，聯準會才會有更明確的決策因應接下來可能出現的各種情況。