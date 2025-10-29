鮑爾放鷹 美股收盤走勢分歧

其他人也在看
聯準會再度降息1碼 12月起終止縮表
聯準會此次將聯邦基金利率的目標區間調整至3.75%至4.00%。根據政策聲明，儘管經濟活動持續擴張，但就業成長已有所放緩，同時通膨率則持續升高。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上以「你如果在霧中開車怎麼辦？你就放慢速度」的比喻說明，這項政策決策是一種風險管理...CTWANT ・ 6 小時前
拚經濟 聯準會年底前將兩度降息
美國總統川普亞洲行帶動市場情緒，推動美股、台股漲勢；聯準會（Fed）於台北時間30日凌晨宣布最新利率政策，各大預測機構皆認為，這次降息1碼機率幾乎底定，富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫．華勒29日預測，聯準會年底前有2次降息機會（含這次降息），有2次降息為支撐，續為年底股匯市助攻行情。中時新聞網 ・ 7 小時前
川普放行晶片銷中大利多 輝達股價大漲！成全球首家市值破5兆美元企業
受惠於人工智慧（AI）產業持續火熱，美國總統川普29日透露將允許輝達出售先進Blackwell晶片給中國，以及海外總部選址定案，輝達股價29日在美股那斯達克盤前就大漲，開盤後股價大漲逾3%，市值突破5兆美元，成為全球第一個市值破5兆美元的企業。太報 ・ 7 小時前
鮑爾一句話嚇壞投資人！12月降息並非板上釘釘，股市、美債、黃金應聲跳水
美國聯準會（Fed）最新利率決議符合市場預期，但聯準會主席鮑爾表明12月降息並非板上釘釘的事，股市、美債、黃金應聲跳水，台指期夜盤由紅翻黑一度跌逾百點。截至記者發稿前，台指期跌幅已有收斂，美股道瓊工業指數與標普500指數微幅下跌，那斯達克指數收漲0.5%。在這場將近一小時的記者會中，鮑爾首先闡述了今日利率決議的重點與原因，但對市場普遍預期12月再次降息潑了......風傳媒 ・ 5 小時前
輝達總部敲定 就是T17、T18
輝達確定要在北市落腳了！台北市長蔣萬安表示，北市府29日中午已經跟輝達視訊會議，輝達選址確認在T17、T18，輝達希望並樂觀盡快和新壽完成合意解約的程序。北市府將迅速啟動和新壽合意解約，且同步啟動街廓變更的行政程序，預計2～3個月完成，最快明年1月底可簽約取得土地。如無意外，黃仁勳明年5月來台參加COMPUTEX電腦展前，可望先來台舉行總部動土儀式。工商時報 ・ 7 小時前
輝達Rubin架構亮相 明年量產
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日在華盛頓DC舉行的GTC大會上，正式揭曉次世代AI超級電腦架構「Rubin」，並宣布將於明年進入量產。這款全新架構延續Blackwell世代的技術基礎，象徵輝達AI算力版圖從技術領導走向「製造主權」的新階段。台廠相關設備廠如弘塑、萬潤、均華等訂單滿手，成AI封裝浪潮的最大受益者。工商時報 ・ 7 小時前
蔣萬安:輝達海外總部確定落腳北士科T17、18
(記者謝錦慧台北報導)爭議多時的輝達在台灣設立海外總部的地點。台北市長蔣萬安29日在台北市議會宣布，輝達明確表示將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18，並希望北市府與新光人壽盡速完成後續解約程序...自立晚報 ・ 7 小時前
美韓貿易協定拍板 汽車關稅比照日本
從7月討論至今的韓美貿易協定29日終於敲定，在韓國對美投資3500億美元項目中，韓國將以現金方式投資2000億美元，另1500億美元用於造船合作。此外，美對韓國汽車徵收關稅由25％下調到15％，與對手日本相同；韓國醫藥品也將得到最惠國待遇。至於半導體關稅，韓國不會被徵收比對手台灣還不利的關稅水準。中時新聞網 ・ 7 小時前
【美股盤後】走勢分歧
（中央社台北2025年10月30日電）美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息1碼，但主席鮑爾（JeromePowell）表示，12月降息並非板上釘釘，美股主要指數今天收盤走勢分歧。道瓊工業指數下跌74.37點或0.16%，收47632.00點。標準普爾500指數平盤，收6890.59點。那斯達克指數上揚130.98點或0.55%，收23958.47點。費城半導體指數揚升133.22點或1.85%，收7327.93點。中央社財經 ・ 6 小時前
匯率會計新制 壽險公會拚11月定案
壽險業長年花費巨資進行外匯避險，成為龐大負擔，壽險公會日前研擬後提出「壽險業匯率評價在地化措施建議」及「長遠解決匯率風險」等四項提案，理事長陳慧遊29日表示，因應接軌時程，壽險公會目標是力拚11月完成討論，送金管會審查。工商時報 ・ 7 小時前
全球首家！輝達市值跨越5兆美元
輝達執行長黃仁勳28日在GTC科技大會駁斥AI泡沫憂慮，並預期最新晶片可望在未來幾季創造5,000億美元營收，樂觀談話激勵市場信心，帶動輝達股價和市值狂飆。工商時報 ・ 7 小時前
落腳北士科 黃仁勳強調台灣對輝達重要
輝達總部用地終於敲定。台北市長蔣萬安29日宣布，與輝達視訊會議後，確定總部落腳北士科T17、18，市府11月底前與新光人壽解約後，將進行都市計畫變更等行政程序，可望明年中與輝達簽約。輝達執行長黃仁勳昨日在華府表示，台灣擁有大量員工，現有辦公室已不敷使用，必須選址興建新大樓。中時新聞網 ・ 7 小時前
黃仁勳將訪韓 打造AI聯盟
輝達執行長黃仁勳預定本周訪韓期間，將宣布與三星電子及多家韓企簽約，內容包括AI晶片供應與基礎建設投資，進一步鞏固美韓合作關係。工商時報 ・ 7 小時前
川習會前夕 互釋善意 美降關稅10％ 陸買大豆
「川習會」前夕，傳出美中各自讓步消息。《華爾街日報》29日獨家報導，若中國加強打擊芬太尼出口，美國將考慮下調對中關稅約10％；《路透》則報導中國大陸中糧集團本周購買了3批美國大豆，這是美國今年大豆收穫季以來，中國首度採購美國大豆。但中糧集團並未回覆，大陸外交部也不願證實。中時新聞網 ・ 7 小時前
輝達權利金估50億 新壽：檢據成本解約
台北市長蔣萬安29日宣布，輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，將啟動各項行政程序；對於與新壽最新解約進度與金額，新光人壽董事長魏寶生表示，將檢據成本費用洽談解約，最終金額將由台北市政府核定。市場人士則分析，輝達目前最關心的應是取得與興建成本及未來都審、申請建照等行政流程。中時新聞網 ・ 7 小時前
新聞驚句－「黃仁勳？在現場嗎？」
川普在APEC企業領袖會議致詞，提到的半導體時，突然喊道：「黃仁勳？在現場嗎？」他稱讚黃仁勳，甚至兩次點名台積電，接著列舉自己任內讓全球企業承諾的諸多投資，稱讚整個亞利桑那州的半導體產業鏈。工商時報 ・ 7 小時前
高通攜中華電 開發作文評閱AI
晶片巨頭高通與中華電共同響應教育部推動結合AI技術，開發教育創新應用，推出Write AI高中作文評閱輔助系統。晶片業者觀察，高通於邊緣AI布局動作積極，發揮既有手機優勢外，未來也有望結合如中華電信在內之電信商，打造AI-RAN（人工智慧無線接取網路）生態環境，進一步協助台灣打造主權AI。工商時報 ・ 7 小時前
盤前／GTC會後 黃仁勳9檔台派朋友高飛
輝達（Nvidia, NVDA.O）執行長黃仁勳於台灣時間29日華盛頓 GTC 大會中重申對人工智慧（AI）長期發展的樂觀態度，駁斥市場對「AI 泡沫」的擔憂，並預期公司新一代晶片在未來數季將創造高達 5,000 億美元營收，帶動台系 AI 供應鏈普遍走強。黃仁勳表示，企業願意為 AI 工具付費，反映真實市場需求，AI 將徹底改變全球經濟結構。他指出，目前市場對 AI 投資的疑慮「被過度放大」，實際應用正快速擴張至工業、運輸、能源與自動化領域。消息激勵輝達股價大漲近 5%，市值突破 5 兆美元。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
輝達攜NOKIA組AI-RAN大聯盟 台廠搶先機
全球行動通訊邁入AI大航海時代，NVIDIA宣布以10億美元投資電信設備商諾基亞（Nokia），攜手發展AI-RAN（Radio Access Network）及6G市場。市場人士分析，台廠在政策做多加持下、早已在開放式無線接入網路（Open RAN）成為全球產業供應鏈重鎮，未來在AI-RAN市場將率先取得優勢，晶片商、網通廠、甚至雲端商都有機會雨露均霑。工商時報 ・ 7 小時前
美國宣布新一輪對俄制裁 重點針對兩家石油公司
美國政府周三（29 日）宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，重點針對俄羅斯兩大石油巨頭——盧克石油公司與俄羅斯石油公司。鉅亨網 ・ 6 小時前