鮑爾數據行事 川普不爽速選接班人

美國聯準會10日降息1碼，但美國總統川普立即向主席鮑爾表達不滿，認為本次降息「幅度太小、至少要加倍」，還稱「美國利率應該要是全球最低」。川普並宣布將加速選拔明年5月上任的新主席，並暗示自己「心中已有人選」。

鮑爾會後表示，近期通膨短期回升主要來自關稅推動，聯準會將「審慎評估」即將發布的經濟數據，再判定是否暫停或進一步降息，並直接排除升息的可能性。

川普除了對本次降息幅度表示不滿，更表示會加速選出下一任聯準會主席，接棒明年5月卸任的鮑爾。本周他開始多位候選人的最終面試，但他向媒體透露心中已有理想人選。

消息人士透露，川普與財長貝森特已在10日面試第一位候選人、前聯準會理事華許（Kevin Warsh）。其他候選人分別是國家經濟委員會主任哈塞特、現任理事華勒（Christopher Waller）、鮑曼（Michelle Bowman），以及貝萊德資產管理資深董事芮德（Rick Rieder）。

市場普遍認為哈塞特是川普的首選，因為兩人不僅關係親近，政策立場也較為一致。川普9日曾向《Politico》表示，支持「立即大幅降息」是他選拔新主席的關鍵，且所有候選人都已表態支持寬鬆政策。投資人因此質疑若哈塞特上任，可能在通膨回升時繼續堅持低利率，以滿足川普的要求，讓外界格外關注川普是否在最後階段改變想法。

媒體指出，鮑爾公開指明關稅是推升物價的主因，反映他不願讓貨幣政策替政治決策埋單，也延續一貫的審慎路線，逐項拆解通膨來源，展現高度紀律與技術性判斷力。儘管白宮接連多次要求擴大降息幅度，聯準會最終仍僅採取有限調整，也被視為向市場證明貨幣政策必須獨立，不受短期政治利益左右。

此外，鮑爾過去數月頻繁遭川普批評，川普更表示若法律許可想換掉他。然而鮑爾始終僅以「依數據行事」回應質疑，從不做出反擊。評論稱，低調處理反而凸顯他冷靜、沉著的性格，並持續將注意力放在制度責任而非政治對立。