鮑爾為何意外轉鷹，今年降息告終？阮慕驊曝聯準會主席在意一事：他故意的
繼9月降息1碼（ 25個基準點）後，一如市場預期，美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間今（30）日凌晨在政策會議上宣布再次降息1碼，這是今年以來第2次降息，然而，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）記者會中表示，12月份的降息並非已成定局；在鮑爾淡化今年3度降息的可能性後，美股主要指數收盤漲跌互見。對此，財經專家阮慕驊中午在臉書分析，鮑爾意外轉鷹的原因，主要是他「不想太鴿」。
聯準會公開市場委員會政策會議（FOMC）10比2通過降息1碼，在9月與10月連續降息後，聯邦短期利率目標區間降至3.75%至4.00%，寫下3年來新低。會中，由美國總統川普（Donald Trump）新任命的理事、白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）則認為應該降息2碼，而投下反對票：另一張反對票則是由堪薩斯聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）投下，他認為經濟表現不差，因此不須變動利率。
川普對等關稅海嘯席捲全球，同樣為美國經濟帶來不確定性，在聯準會9月決議降息後，3度降息可能性的氛圍濃厚，然而，據《中央社》報導，鮑爾在會後記者會中透露，本次會議對12月政策的走向的討論出現大幅分歧，但並未全然放棄持續調降政策利率的結論，這顯示12月份降息並非板上釘釘，他形容「這就像開車遇到大霧，會放慢速度，顯示聯準會面臨兩難局面。鮑爾還提到，雖美國聯邦政府持續關門期間，經濟活動將會受到抑制，但預估影響應能在政府恢復運作後「逆轉」。
對此，阮慕驊在臉書分析，鮑爾稱12月是否降息還末確定，因通膨仍有上升風險，部分聯準會成員認為降息可以暫緩一下，這一連串的說法讓市場意外，美股也被鮑爾的「意外轉鷹」潑冷水，道瓊終場收跌。但他認為這是鮑爾是看最近美股持續創新高，想要降溫的刻意擺出的姿態，「其實美國需要降息，但又不能讓股市熱到發燒」；至於未來走勢，他則說，若展望未來，Meta、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）都展現強大的資本支出企圖，AI的基建動力持續，股市震盪難免，但大方向仍正向。
