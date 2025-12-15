鮑爾看似高鴿一曲，聯準會決策卻暗藏鷹爪？法人點出2026年債券投資的致勝關鍵

美國聯準會（Fed）一如市場預期降息1碼，釋出的信號卻是一次「溫和鷹派」操作，讓多空雙方都有各自解讀的模糊空間。法人認為，這樣矛盾的狀況，讓單純押注利率變化的策略難以全面獲利，如何在各類債券資產中靈活配置，將成為明年債券投資能否致勝的關鍵。

施羅德投信分析，聯準會這次的利率決策充滿分歧訊號，根據最新點陣圖顯示，決策官員對於未來的降息空間預期相對保守，表明利率可能已經接近「中性水準」。此番表態被解讀為聯準會試圖「為寬鬆踩剎車」，市場擔心降息步伐的放緩恐將抑制長天期債券的資本增值空間。

但另一方面，為緩解市場對流動性的憂慮，聯準會同時宣布啟動購買短期國庫券，被視為一種「隱性量化寬鬆」。此舉為市場提供了穩定的資金支持，有望加速信用利差收斂，形成對景氣連動性較強的新興市場債與高收益債較有利局面。



聯準會降息以來 這些債券表現亮眼

自從去年聯準會啟動降息以來，全球債市展現韌性與動能。投資人最關心的問題是：在降息環境中，哪些債券類型最具潛力？施羅德投信欽點短中期政府債、新興市場債、高收益債與歐元公司債表現亮眼，因為當央行降息時，市場利率下行，既有債券票息更具吸引力，價格因而上漲。

其中，短中期債券對利率變化敏感，通常在降息初期表現優於長天期公債。至於新興市場債與高收益債，則是受惠於降息降低資金成本，信用利差收斂，資金流入推升價格。

統計2024年9月美國啟動降息至2025年11月，短中期債券表現優於長天期公債，美國 3-10 年期國債指數漲幅為4.41%，同期間10年以上長天期國債報酬為-2.98%。新興市場債指數、歐元公司債指數的漲幅分別達到11.56%與9.4%，非投資等級債的漲幅也達10.97%。

靈活的複合債策略 掌握降息受惠機會

施羅德投信指出，全球利率進入下行周期，歷史經驗顯示，單一市場或單一債種難以全面掌握收益與資本利得機會。在這樣的市場環境下，投資人需要的不只是穩健，更要具備靈活性與多元性，例如施羅德(環)環球收息債券採取跨市場、跨債種的複合債策略，透過動態管理存續期間與區域配置，快速因應利率變化，並結合投資級債券、非投資等級債券、新興市場債券與機構抵押債券（MBS）、歐元公司債等多種債券，打造多元布局策略，分散風險的同時追求報酬潛力。

「降息不是結束，而是汰弱留強追求資產增值的開始。」施羅德投信強調，2026年市場波動與政策搖擺將持續下去，靈活的複合債策略是債券投資致勝的終極方案，更有機會維持資產抗震力，並且捕捉新興市場與非投資級債的資本增值機會。



