鮑爾突放鷹在藏招？狄驤解讀這句話背後含意：他也看好AI熱潮

美國聯準會在經過連續2天的議息會議後，主席鮑爾在今（30）日凌晨宣布降息1碼，這是今年第2度降息，符合市場預期，不過對於外界認為12月將再降息1碼，鮑爾則透露12月進一步降息並未成定局。對此，財經作家狄驤在臉書發文分析，市場過熱因此要由聯準會來澆水，不過鮑爾的這句話透露出聯準會仍看好AI長期發展，可以視為整體市場又一次漲多拉回。

受到美國聯邦政府關門影響，原定10月初公布的9月份非農就業報告，迄今仍未發布。聯準會也在政策聲明中寫道，政府停擺對經濟數據的蒐集造成阻礙，導致聯準會官員無法全面性地了解美國經濟狀況，只能就現有數據進行判斷。

「在霧中開車該怎麼辦？你會減速」，聯準會主席鮑爾坦言，在缺乏經濟數據的情況下，政策制定變得更加困難，這也讓12月的政策方向（11月未安排政策會議），出現分歧。

對此，狄驤表示，鮑爾意外放鷹，主因是市場預期走得太前面，但有趣的是鮑爾不認為AI是泡沫，甚至是經濟增長的重要動力之一。簡單來說，市場已經高度預期FED會在12月再降息一碼，該狀況導致美債殖利率持續走低，這對FED控制通膨來說將造成變數，所以FED必須要管理市場的預期，才能更好實現通膨目標。

狄驤指出，鮑爾還提到，如今估值很高的科技公司是真正有營利、商業模式與利潤支撐。網路泡沫時期卻大多是僅有概念，並非成熟的公司，那就是明顯的泡沫，所以現階段的狀況完全不同，企業對資料中心與AI的投入，是經濟增長的重要動力。用白話總結一下，市場過熱FED必須要來澆水，但FED仍看好美國長期發展，所以可以視為整體市場又一次漲多拉回。

