鮑爾談聯準會剩餘任期目標 拒答卸任主席後是否保留理事職位

美國聯準會（Fed）主席傑羅姆．鮑爾（Jerome Powell）在12月10日聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議後的記者會上，針對自身任期即將於2026年5月屆滿的問題，選擇迴避直接評論政績或未來動向，轉而聚焦於希望在交接前實現的經濟目標。



鮑爾表示，他最希望在卸任時，能將一個經濟狀況良好的環境交給繼任者。「我真的很希望在把這份工作交給接替我的人時，經濟狀況是真的很好的。這就是我想要的。」他強調，首要目標是將通膨率控制並回落至2%的目標水準，同時維持勞動市場的強勁表現。「我希望通膨得到控制，回落到2%。而且我希望勞動市場保持強勁。這就是我想要的。」



拒絕透露是否續任聯準會一般理事



領導聯準會近8年的鮑爾，預計將於2026年5月結束主席任期。他拒絕透露屆時是否會繼續留任聯準會理事會成員一職。當媒體進一步追問個人未來計畫時，鮑爾回應：「我專注於擔任主席的剩餘時間。在這方面我沒有新的消息可以告訴你們。」

在記者會上，當FOX財經頻道記者詢問美國總統川普（Donald Trump）公開尋找新任聯準會主席是否影響其工作時，鮑爾明確回答：「不會。」



聯準會主席繼任議題已成為市場關注焦點，因為川普正在積極評估明年任命誰來領導這家全球最具影響力的央行。根據12月12日川普接受《華爾街日報》專訪的內容，他透露目前兩位主要候選人為前聯準會理事凱文．沃許（Kevin Warsh）以及國家經濟委員會主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett）。

川普：我們的利率應該是全球最低的



川普上周也公開表示，他對下一任聯準會主席的條件有明確想法。「我在找一個對利率坦誠的人，」川普在白宮接受記者提問時說。「我們的利率應該是全球最低的。」他並稱這兩位候選人為「兩個凱文」（the two Kevins），並表示他們都表現出色。



此番表態發生在聯準會剛於12月10日宣布第三度降息一碼之際，市場人士密切觀察川普對聯準會獨立性的潛在影響，以及新主席上任後的貨幣政策方向。



