鮑爾談話 牽動台股敏感神經

金融市場預期聯準會將降息，美股主要指數周五收紅；不過，聯準會主席鮑爾即將於明年5月卸任，可能對未來政策道路作出指示；國泰證期顧問處協理蔡明翰直言，美國這次降不降息，對台灣金融市場來說不是重點，鮑爾會後談話，才是台股投資人最值得關注的焦點。

蔡明翰預估，台股本周將高檔震盪，由於位階較高，應當心短線拉回風險。

蔡明翰指出，聯準會上次降息1碼是10月底，鮑爾會後稱12月降息「並非理所當然」，這番話震撼市場，11月全球股市有較大幅度修正，股市回吐上波段漲幅；若鮑爾再出現較鷹派的言論，或拋出意想不到的計畫，將再度替市場投下震撼彈。

台股進入最後一個交易月，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜看法則較樂觀，因為統計過去35年數據，12月為集團及法人年底傳統作帳行情，台股向來易漲難跌，今年還有經濟成長上修，支撐台股多頭格局，若台股企業獲利進一步上調，年底前指數仍有望再創高點。