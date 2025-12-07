鮑爾談話 牽動台股敏感神經
金融市場預期聯準會將降息，美股主要指數周五收紅；不過，聯準會主席鮑爾即將於明年5月卸任，可能對未來政策道路作出指示；國泰證期顧問處協理蔡明翰直言，美國這次降不降息，對台灣金融市場來說不是重點，鮑爾會後談話，才是台股投資人最值得關注的焦點。
蔡明翰預估，台股本周將高檔震盪，由於位階較高，應當心短線拉回風險。
蔡明翰指出，聯準會上次降息1碼是10月底，鮑爾會後稱12月降息「並非理所當然」，這番話震撼市場，11月全球股市有較大幅度修正，股市回吐上波段漲幅；若鮑爾再出現較鷹派的言論，或拋出意想不到的計畫，將再度替市場投下震撼彈。
台股進入最後一個交易月，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜看法則較樂觀，因為統計過去35年數據，12月為集團及法人年底傳統作帳行情，台股向來易漲難跌，今年還有經濟成長上修，支撐台股多頭格局，若台股企業獲利進一步上調，年底前指數仍有望再創高點。
其他人也在看
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
搶進輝達供應鏈！這「先進封裝設備廠」週飆近23%、訂單滿手 外資連2週狂補貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI伺服器與HPC需求持續升溫，先進封裝與封測自動化需求隨之起漲，相關供應鏈個股也成為市場焦點。先進封裝設備廠竑騰（...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
明年台股3萬點是低標！5大投顧「2026行情攻略」 AI主軸外「這族群」有望補漲
今（2025）年4月間，受美國對等關稅影響，台股先是崩盤狂瀉2065點，創下史上最大跌點後，3日後又暴漲超過1600點，創下單日漲點新高，屢創驚人紀錄，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車。年關將近，近日迎來各大券商展望會舉辦潮，對於2026年台股表現，等5大投顧多普遍保持樂觀看法，認為明年有望再創高點，台股3萬點大關指只是低標。 雖對等關稅掀起全球政經海嘯，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 11
11月營收年增81%！「三星電子通路商」股價飆破9%登量價雙增王 華邦電、緯創也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點。記憶體通路指標股、三星電子通路商至上（8112）...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多
[NOWnews今日新聞]先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 28
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
重返榮耀？川普掀機器人狂熱「這2檔」連拉2根飆狠了 大摩：2045潛在市場將達3050億美元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導傳言美國總統川普（DonaldTrump）將在2026年頒布機器人相關行政命令，帶動市場機器人行情重啟，穎漢（4562）、羅昇（8374）...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
AI資料中心引爆！「這矽光子」11月營收年增147% 法人看好Q4營收有望達6億元
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導在AI資料中心建設持續升溫下，帶動光通訊設備需求，矽光子概念股聯亞（3081）5日公告最新營收，11月營收年增達147.01%。展...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
股、債、黃金「三殺」？日央行再掀升息風暴 阮慕驊揭3指標：美日安排好的局
全球超級央行周將至，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，市場近期熱議日本央行12月19日可能再度升息，更傳出「股市、債市、黃金」三殺的驚悚說法，引發討論。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文提出3點分析，他直言，19日的日本升息，是美日有共識之下的安排，既然已有安排，何來金融資產的崩跌。阮慕驊表示，這兩天網路上的一些財經影片，把12月19號日本央行可能再次升......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
華邦電11月營收86.29億年增38.7% 創41個月以來新高
【記者呂承哲／台北報導】記憶體廠商華邦電（2344）公告2025年11月含新唐科技等子公司合併營收，為新台幣86.29億元，創下自2022年6月以來41個月新高，月增4.9%、年增38.7%。今年前11月營收796.36億元，較去年同期增加5.85%。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話