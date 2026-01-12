鮑爾遭川普追殺、伊朗局勢震盪 黃金、白銀再飆天價

黃金和白銀價格12日盤中再創新高，因美國司法部對聯準會（Fed ）主席鮑爾啟動刑事調查，再度引發外界對Fed獨立性的疑慮，加上伊朗局勢震盪，也推升貴金屬的避險需求。

現貨金價12日盤中一度上漲2%，創下每英兩4,620.25美元的歷史新高；現貨銀價也一度飆漲7%至每英兩85.7美元的新紀錄。2月交割的黃金期貨上漲2.8%至4630.80美元。

川普政府揚言就鮑爾去年夏天因Fed總部翻修工程案在國會的證詞，對他提出訴訟。鮑爾說，此舉是政府為了在利率政策上取得更大影響力的「藉口」。鮑爾此言一出，拖累美元走弱，12日一度貶0.4%至98.7，貶幅寫三周以來最大，美國10年期公債殖利率則小幅上揚。

在此同時，伊朗爆發致命抗議活動，也推升貴金屬的避險吸引力。時值川普在國際舞台上展現美國強硬姿態，他11日表示，正考慮對伊朗採取強烈行動，也再度揚言要奪取格陵蘭，並質疑北約（NATO）聯盟的價值，而川普一周前才剛逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛。

