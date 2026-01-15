鮑爾遭查不下台 川普放話「兩位凱文」接班聯準會主席

2025年7月24日，美國總統川普視察聯準會大樓翻修工程，聯準會主席鮑爾在一旁陪同。路透社



美國司法部近日對聯準會主席鮑爾展開刑事調查，引發譁然。美國總統川普週三（1/14）表示，他沒有開除鮑爾的計畫，但也暗示傾向提名「兩位凱文」接替鮑爾，並將在未來幾週內宣布決定。

美國司法部以聯準會（Fed）耗資25億美元、超支翻修在華府總部的兩棟歷史建築為由，上週五（1/9）將大陪審團傳票送達聯準會後，鮑爾（Jerome Powell）透過影片否認有任何不當行為，並指此舉實為川普政府對其施壓、要求大幅降息的藉口。

川普（Donald Trump）接受路透社專訪時，被問及是否會試圖解除鮑爾職務時表示「沒有任何這樣的計畫」，並補充說目前對鮑爾處於觀望狀態，之後將決定後續行動，「但我目前不能透露更多，現在還太早了」。

川普還暗示，他傾向提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）或白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）接替鮑爾，並指「兩位凱文都很優秀」，透露還有其他優秀的主席人選，將在未來幾週內宣布決定。

川普同時表示，已經排除美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接任聯準會主席，「因為他想要繼續留任」。

鮑爾是川普在首屆總統期間任命的聯準會主席，但他並未按照川普的意願快速且大幅度下調基準利率，因此遭遇來自白宮的巨大壓力。鮑爾的主席任期將於5月屆滿，但他沒有義務在2028年前離開聯準會理事會。

川普上任一年來，不斷挑戰總統權力的邊界，曾試圖解除聯準會理事庫克（Lisa Cook）的職務。庫克已就此提起訴訟，該案將於下週在最高法院展開辯論。

「總統理應對聯準會政策有發言權」，川普向路透社表示：「我在商界賺過大錢，因此我認為自己比『太遲先生』（Too Late）鮑爾更懂這套。」川普此前曾多次以「太遲先生」批評鮑爾維持利率不變，稱他根本不適任聯準會主席。

