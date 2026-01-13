鮑爾遭查！聯準會3前主席痛批破壞獨立性 貝森特警告川普：恐引發混亂

2017年11月2日，美國總統川普在第一任期內介紹他提名的聯準會主席鮑爾。路透社



美國司法部威脅對聯準會（Fed）主席鮑爾展開刑事調查後，3名聯準會前主席與多名前政府官員週一（1/12）發表聯合聲明，譴責此舉史無前例地破壞聯準會的獨立性。外媒透露，財政部長貝森特已警告總統川普，此舉可能會引發混亂，對金融市場產生負面影響。

鮑爾（Jerome Powell）上週日（1/11）發表聲明稱，川普政府已針對他去年夏天在國會作證內容，威脅對他提出刑事起訴，「司法部週五已將大陪審團傳票送達聯準會」，指控此舉是起於他與川普在利率政策上的爭議，認為川普政府是找藉口向他施壓。

《紐約時報》引述知情官員稱，這項調查聚焦於聯準會位於華府總部的25億美元（約790億元台幣）整修工程，並由川普（Donald Trump）去年任命的華府聯邦檢察長皮洛（Jeanine Pirro）批准，相關調查包括分析鮑爾的公開發言，並且檢視支出紀錄。

對此，美國聯準會3位前主席葛林斯潘（Alan Greenspan）、柏南克（Ben Bernanke）及葉倫（Janet Yellen）與10位跨黨派前經濟政策領袖發表聯合聲明，譴責針對鮑爾的調查，是史無前例地企圖利用檢方的攻擊，破壞聯準會的獨立性。

聲明抨擊，這種有如新興市場制定貨幣政策的方式，會對通膨以及更廣泛的經濟運作造成極其負面的影響，並強調法治是美國的最大優勢，以及經濟成功的基石。而聯準會的獨立性對經濟表現至關重要，包含物價穩定、充分就業及適度的長期利率。

葉倫接受財經媒體CNBC訪問時表示，對這次調查感到不寒而慄，以她對鮑爾的了解，其講大話的可能性為零，因此相信當局是想逼他下台。葉倫更批評，總統要求聯準會主席降息以減少聯邦債務的利息支出，只會令美國變成「香蕉共和國」，即淪為貧窮及統治無道的拉美小國。

美國新聞網站Axios則引述知情人士透露，財政部長貝森特（Scott Bessent）對司法部的決定表示不滿，並在調查消息公布後警告川普，此舉會引發混亂，可能對金融市場產生負面影響，還擔憂川普與鮑爾的爭議將持續發酵。

消息指，貝森特原本以為，川普在公布聯準會主席繼任人選後，鮑爾就會主動提早離任，但司法部啟動刑事調查後，鮑爾態度堅定，意味著貝森特的想法不會成真。而在啟動調查前，聯邦檢察官並未知會財政部、白宮等高層官員。

華府高層官員判斷，調查是在聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）局長普爾特（Bill Pulte）的建議下展開，但遭普爾特否認。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則表示，鮑爾已證明自己並不適任，但至於是否為罪犯，則要由司法部調查。

