鮑爾遭調查 全球央行齊聲援

美國聯準會（Fed）主席鮑爾遭司法部刑事調查，外界質疑此舉將削弱Fed的獨立性。Fed所有在世前主席與多位前美國財長，12日同聲譴責司法部的做法。全球主要央行13日也發布聯合聲明，聲援鮑爾。

3位前Fed主席以及在民主黨與共和黨政府中任職過的4位前財長，在聯合聲明中強烈譴責司法部調查鮑爾，稱這是前所未有之舉，試圖透過檢察手段破壞Fed獨立性。

聲明說，司法部此舉常見於制度薄弱的新興市場國家，其結果往往對通膨以及整體經濟運作，造成嚴重的負面影響。這種情況不應出現在美國。美國最大的優勢正是法治，而法治正是美國經濟成功的根基。

聲明又強調，Fed的獨立性，以及公眾對這種獨立性的認知，對經濟表現至關重要，其中包括實現國會為Fed設定的目標，亦即穩定物價、充分就業以及適度的長期利率。

這份簡短聲明由3位仍在世的前Fed主席簽署，分別是葉倫、柏南奇和葛林斯潘。共同簽署的還有前財長蓋特納、路傑克、鮑爾森及魯賓。

包括歐洲央行及英格蘭銀行等全球主要央行，13日也發布聲明聲援鮑爾。聯合聲明表示：「中央銀行的獨立性，是我們為所服務的公民維護價格、金融和經濟穩定的基石。因此，在完全尊重法治和民主問責制的前提下，維護這種獨立性至關重要。」

此次美國司法部的調查，涉及鮑爾去年6月在國會就Fed總部翻修工程所作的證詞。鮑爾11日則罕見發表強硬聲明，指這只是「藉口」，真正目的在於施壓Fed配合川普的貨幣政策。

美媒13日報導說，哥倫比亞特區聯邦檢察長皮洛（Jeanine Pirro）未尋求司法部的上司批准，就向Fed發出大陪審團傳票，而且她不打算放棄對鮑爾的調查。

據稱，美國財長貝森特11日晚直接向川普總統表達不滿，警告該調查「製造混亂」，可能擾動金融市場，且妨礙接替鮑爾的計畫。白宮新聞祕書李威特12日重申，川普並未指示調查鮑爾。川普長期公開批評鮑爾拒絕大幅降息，並多次暗示將其撤換。