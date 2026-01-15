鮑爾遭調查 川普稱眼前無意撤換、未來言之過早

美國總統川普(Donald Trump)14日表示，雖然美國聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)遭到司法部刑事調查，但他沒有計畫要開除鮑爾。不過他也說，現在要去談最終會怎麼做還「言之過早」。

川普接受路透社訪問、被問到是否試圖撤換鮑爾時說，「我沒有任何打算想這麼做」。對於記者提問這項調查是否給了他這麼做的理由時，川普補充說，目前和鮑爾有點處於等待狀態，他們將會決定要怎麼做，但現在還言之過早。

雖然鮑爾的主席任期將在5月屆滿，但他作為理事的任期直到2028年1月。鮑爾尚未透露是否有意續留聯準會。

川普暗示他傾向於任命前聯準會理事凱文．華許(Kevin Warsh)、或白宮國家經濟會議主席凱文．哈塞特(Kevin Hassett)擔任聯準會主席。「兩個凱文都非常優秀。」「你們也有其他的好人選，但我將在未來幾週宣布一些事情」。

川普並表示，他已排除由財政部長貝森特(Scott Bessent)來擔任這個職位，「因為他想繼續留任」。(編輯：鍾錦隆)