鮑爾遭調查 聯準會前主席怒斥企圖「破壞獨立性」

法新社報導，包括葛林斯潘(Alan Greenspan)在內的幾位美國聯邦準備理事會(Fed)前主席，12日嚴厲批評針對現任主席鮑爾(Jerome Powell)的刑事調查，稱此舉是旨在破壞聯準會獨立性的「前所未見企圖」。

鮑爾表示，聯準會9日收到大陪審團發出的傳票，並威脅要針對他去年6月赴參議院聽證會的作證起訴他。

這起事件和聯準會總部25億美元的整修計畫有關。川普去年曾提出可能因這項工程超支而開除鮑爾的想法。

葛林斯潘、柏南奇(Ben Bernanke)和葉倫(Janet Yellen)這3位聯準會前主席，12日加入其他前經濟領袖的行列，抨擊司法部的這項調查。

他們發表聯合聲明稱此舉是一種「前所未見的企圖，要利用檢察機關的攻擊」來破壞聯準會的獨立性。

聲明並補充說，這是在制度薄弱的新興市場制定貨幣政策的方式，會對通膨與更廣泛的經濟運作產生非常負面的影響。「在美國不容這種事發生」。

鮑爾11日發表一份非比尋常的聲明，他本人指責美國政府，稱聯準會大樓的整修和他在國會的證詞都是「藉口」，表示這項刑事指控威脅是因為聯準會基於對大眾利益的最佳評估來設定利率、而非遵從總統的偏向。

他並誓言將會「沒有政治恐懼或偏袒地履行職責」。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯(John Williams)表示，歷史上有關政治影響貨幣政策的前例，通常會導致例如通膨等「不幸」的結果。

川普長期以來試圖開除鮑爾來推動降息，他經常抨擊鮑爾是「笨蛋」、「白痴」，指控他做出「愚蠢的」決定、未能更有效地降低借貸成本。

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)12日表示，鮑爾已證明他並不稱職，至於他是不是罪犯則需要司法部來調查。(編輯：沈鎮江)