鮑爾避談去留、司法部調查 建議Fed新主席「遠離選舉政治」

美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)28日保持一貫作風，迴避了媒體有關他的去留，以及美國總統川普(Donald Trump)政府發動刑事調查的提問，但他仍給予可能接替他的職位的候選人提供了一些坦率的建議。

鮑爾在聯準會貨幣決策會議的會後例行記者會上表示：「遠離選舉政治，不要捲入選舉政治，別這麼做。」

這場記者會與過去關注經濟前景和利率的例行問答不同，鮑爾不斷被問及他在1月11日罕見的影音聲明中所談到的司法部調查。

鮑爾指出，儘管如此，迴避政治並不代表不與民選官員接觸。

鮑爾說：「我們民主制度下的問責窗口是國會，我們前往國會與人們交談不是一種消極的負擔，而一種積極的例行義務。」鮑爾在他的8年任期內，一直拓展與國會山莊的交流視為他的首要任務。「如果你想獲得民主合法性，你要透過與我們的民選監督者互動來取得。」

但鮑爾始終拒絕回應記者們的一再提問，無論關於進一步闡述他的影音聲明，或者是他在5月卸下聯準會主席職務後的去向。鮑爾的聯準會理事任期還剩下2年。

在超過45分鐘的記者會上，記者試圖將他引導至司法部對聯準會總部大樓翻修工程經費的調查，以及他是否計畫在主席任期結束後繼續在聯準會留任。但鮑爾多次重複這句話：「我再次強調，我今天真的沒有可以告訴你們的事情。」

鮑爾說：「這些問題應該在適當的時機和場合提出。」

鮑爾說，就他在28日的發言，應該要是關於記者會和經濟，以及他們決策會議上做出的決定。

聯準會在這場決策會議表決將基準利率目標維持在3.5%至3.75%區間，符合外交預期。鮑爾並未對下一次利率決策給予太多指引，市場則密切關注6月降息的可能性。

川普正評估Fed新主席人選

川普正在評估下一屆聯準會主席的提名人選。川普在第一屆任期初期就提名了鮑爾，但他卻不斷抨擊鮑爾與整個聯準會，認為聯準會應該更積極降息，即便通膨率仍遠高於2%的目標。

川普將降息視為他的聯準會主席人選的試金石，許多市場人士擔心下一屆聯準會主席可能屈服於總統，犧牲聯準會的法定獨立性。市場普遍認為貝萊德(BlackRock)全球固定收益投資長里德(Rick Rieder)是聯準會主席的熱門人選。

其他爭取聯準會主席職位的包含白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)、聯準會理事華勒(Christopher Waller)，以及前聯準會官員華許(Kevin Warsh)

川普擬開除理事庫克 鮑爾：Fed 113年來最重要案件

為了試圖增加他對聯準會的影響力，川普甚至企圖開除聯準會理事庫克(Lisa Cook)，指控她在被提名為理事前，涉嫌在申請抵押貸款時做出虛假陳述。

鮑爾上週出席最高法院針對這起案件的辯論，儘管財政部長貝森特(Scott Bessen)表示，他這麼做將是個錯誤。

鮑爾28日反駁表示，他很難解釋為何他作為聯準會主席沒有出席。

鮑爾說：「我會說這起案件可能是聯準會113年歷史以來最重要的法律案件」，「當我想到這一點，我認為我很難解釋為何我沒有出席。」(編輯:王志心)