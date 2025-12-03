鮑爾零新訊號、全球債市動盪 瑞銀喊：金價漲勢仍望一路飆到2026

截至今天(3日)下午2點前，黃金交易價來到4208（盎司／美元）。 圖: 擷取自貴金屬交易中心

[Newtalk新聞] 聯準會(FED)主席鮑爾在為史丹佛大學演講準備的發言稿中，因未對經濟前景及貨幣政策釋出任何新訊號，市場缺乏方向指引，投資人多採取觀望態度，交易量相對縮減，使金價於4,203〜4,226美元區間內震盪整理。截至今天(3日)下午2點前，黃金交易價來到4208（盎司／美元）。

台銀表示，儘管日本央行總裁植田和男鷹派聲明，導致全球債市出現拋售潮，然隨著日本10年期公債拍賣表現出色，緩解債市拋售壓力，日圓兌美元走軟，美元指數反彈重回到 99.5之上，金市賣壓湧現，金價迅速拉回跌破4,200美元後，加速下跌至 4,180美元，吸引低接買盤進場承接，加上歐元區11月CPI為2.2%高於市場預期的2.1%，鞏固歐洲央行12月維持利率不變的預期，歐元走強限制美元指數反彈走勢，金價順勢上漲至4,227美元，

不過隨著上漲動能轉弱，台銀表示，金價迅速拉回至4,162美元，然跌破5日均線(約4,198.24美元)，引發部分低接買盤進場，使金價回彈至4,200美元之上，最後報價4,207.14美元。

《metalsdaily》報導，瑞銀(UBS)最新展望指出，黃金漲勢有望延續至2025年後，並在2026年均價達4,675美元，約較現價上行10%。分析師認為，漲勢並非投機驅動，而是私人與央行的廣泛買盤，顯示市場正處結構性轉型。央行持續買進、全球成長放緩、通膨黏性、美元走弱及去美元化趨勢，加上地緣政治風險升高，均構成支撐金價的核心因素。瑞銀強調，即便金價在 4,000美元上下震盪，風險回報仍具吸引力，凸顯黃金長期投資價值。

