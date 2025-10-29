鮑爾一句話嚇壞投資人！12月降息並非板上釘釘，股市、美債、黃金應聲跳水
美國聯準會（Fed）最新利率決議符合市場預期，但聯準會主席鮑爾表明12月降息並非板上釘釘的事，股市、美債、黃金應聲跳水，台指期夜盤由紅翻黑一度跌逾百點。截至記者發稿前，台指期跌幅已有收斂，美股道瓊工業指數與標普500指數微幅下跌，那斯達克指數收漲0.5%。
在這場將近一小時的記者會中，鮑爾首先闡述了今日利率決議的重點與原因，但對市場普遍預期12月再次降息潑了一盆冷水。他直言，聯準會官員們存在不同觀點，12月降息不應被視為定局，一席話引爆股市、美債、黃金急挫，美元短線跳漲。
此番言論已經超出了鮑爾經常掛在嘴邊的免責聲明，例如「政策並非按照預設路徑前進」。市場解讀，鮑爾顯然是在為聯準會保留一些政策彈性，試圖重新掌握政策上的主動權，以免未來被迫只能走向某一條路。
就業、通膨各有風險 12月降息並非定局
鮑爾指出，根據目前可用的指標顯示，就業偏向下行，通膨偏向上行，兩大目標之間存在緊張關係，聯準會無法僅憑一種工具同時應對這些風險，內部意見顯著分歧，有人擔心通膨，有人擔心就業，越來越多官員希望延後降息，認為至少應該等待一個週期，「12月降息還未拍板，我們不會提前做決定。」
他表示，當前的通膨水準仍然偏高，但漲勢略低於預期，剔除關稅影響後的通膨率距離2%政策目標並不遙遠，可能只高出0.5～0.6個百分點，基本預期關稅僅有短暫影響。
經濟數據空窗期 促使聯準會放慢降息步伐
當前情勢存在高度不確定性，可能成為聯準會謹慎行事的理由。鮑爾坦言，如果數據反映就業市場好轉，就會影響最終決策，但不確定在12月會議前將會得到什麼經濟數據，私部門的數據也不能取代政府統計。
他說，倘若資訊缺失且情況照舊，將有理由放慢降息步伐，「政府停擺期間，我們不太可能對經濟有非常細緻的了解；在缺乏數據的情況下，可能有必要更加謹慎。」
鮑爾提到，勞動市場通常是比消費支出更好的觀察指標，如今這項數據顯得更為悲觀；聯準會正在密切關注近期裁員公告增加的情況，因為這可能將對就業崗位產生影響。
另有記者提問鮑爾是否擔心股市估值？他則回應，聯準會不會關注單一資產價格，他們的任務是關注金融體系是否禁得起衝擊，雖然有些家庭確實面臨壓力，但債務水準依然可控。整體而言，經濟一片大好，金融體系穩健。
