鮑爾byebye！川普今晚宣布聯準會主席接班人 他入主「央行」呼聲最高

美國總統川普正準備為全球金融市場投下一枚震撼彈。昨（14日）白宮與前聯準會理事華許（Kevin Warsh）進行關鍵會晤後，川普向記者透露，他最快將今（15日）上午（台灣時間今晚）正式宣布聯準會主席鮑爾的繼任人選。川普語帶玄機地形容，這位人選是「幾年前就可能出任該職的人」，並對這次提名充滿信心，認為這將是一個非常理想的選擇。

《路透社》報導，這次人事異動不僅僅是職位更迭，更象徵著川普試圖全面重塑聯準會的野心。現年55歲的華許是此次競爭中的領跑者，他曾公開批評聯準會缺乏公信力，甚至直言央行需要進行「政權更迭」。

回顧川普的第一任期，他曾因未選擇華許而改任鮑爾感到後悔，主因是鮑爾在任內堅持貨幣政策獨立性，未如川普所願快速降息。如今，川普已明確要求未來的主席必須支持低利率政策，而華許近期表態支持大幅降息，正契合川普的政治胃口。

然而，這項提名案預計將在政壇與市場引發劇烈震盪。川普目前正透過司法部調查與最高法院訴訟，試圖削弱聯準會獨立性，這引起了國會內部反彈。共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）已率先開砲，威脅在司法部相關調查結束前，將全面封殺任何聯準會人事提名。此外，華許身為華爾街出身，且與川普重要支持者家族有深厚私人情誼，未來在參議院的聽證會上，他如何證明自己能免於白宮政治干預，將成為各界檢視焦點。

除了華許，決選名單中還包括貝萊德投資長瑞德、立場偏鴿派的現任理事沃勒，以及川普的經濟智囊哈塞特。儘管人選尚未最終定案，但市場普遍預期，不論是誰出任，新主席都將推動聯準會進行大刀闊斧的改革，包括縮減資產負債表與放寬銀行監管。隨著鮑爾的任期將於5月屆滿，華許若獲提名，極可能在過渡期扮演「影子主席」的角色，提前干預聯準會目前的決策軌跡。

這場人事攻防戰也因鮑爾的態度而更顯複雜。即便主席任期屆滿，鮑爾仍有權留任理事直至2028年，這將擠佔川普可掌控的理事席位，並對新任主席形成掣肘。隨著宣布時刻逼近，全球投資人正屏息以待，關注這場攸關美國貨幣政策走向與央行獨立性的權力爭奪戰將如何落幕。

