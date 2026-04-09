鮑魚大亨鍾文智重判18年跑了！屏東2同鄉助逃亡一審判「免關」

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鮑魚大亨鍾文智遭重判18年，隨後竟棄保潛逃。翻攝刑事局網站



前連一鮑魚老闆、富商鍾文智被控炒作TDR海撈4億元，於去年3月間經三審判決定讞，遭重判18年徒刑。不料，他竟棄保潛逃，夥同屏東縣同鄉鄭畯中、馮建英及游致暐，多次模擬逃亡路線，並在三審宣判當日付諸行動，最後成功在宜蘭搭船逃往中國地區；其中，鄭男、馮男、游男等3人也被依藏匿人犯等罪名起訴。台北地院今（4/8）日宣判，一審處鄭畯中6月徒刑、得易科罰金18萬元；游致暐無罪；馮建英則仍通緝中。

鍾文智炒作「TDR（台灣存託憑證）」已非首次，早在2010年，他就曾因炒作新加坡「聯合環境技術公司」TDR，被判刑1年8月定讞。出獄後，他又接連涉入揚子江船業、歐聖、明輝、超級等多檔TDR炒作，不法獲利高達4億餘元，於去（2025）3月12日遭最高法院判處30年5月定讞，檢方聲請定執行刑，高院則裁定應執行18年徒刑。

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沒想到，全案上訴至三審期間，鍾文智就因擔心遭受重判而萌生藏匿計劃。2024年10月14日，原先被命配戴電子手環的他，經高院合議庭評議，認為若加保2000萬元，應可有效降低棄保潛逃的可能性，並於同年月17日解除其科技監控設備。不料，他見有機可趁，竟著手聯絡屏東縣同鄉鄭畯中、馮建英及游致暐協助逃亡。

開車戴鍾文智逃亡的友人鄭畯中，一審遭判6月有期徒刑。呂志明攝

鍾文智一夥人由鄭畯中開車出發，前後更多次模擬逃亡路線。一路到判決終於定讞，他才正式展開棄保潛逃行動，旋即於三審宣判下午搭乘小黃前往新北石碇區；另一頭，則有鄭畯駕車搭載馮建英與鍾男會合。

檢方查出，鍾文智坐上鄭畯中的車輛並行駛一段路後，便將車輛改而懸掛偽造車牌，並在抵達新北平溪區台2丙線某處後，改乘由游致暐駕駛的TOYOTA小客車，前往宜蘭頭城鎮的頭城交流道下匝道方向。眾人抵達宜蘭後，鍾男再搭乘不明船隻逃往中國地區。

鍾文智棄保潛逃路線。台北地檢署提供

至於其中2輛幫助鍾文智逃亡的車輛，全由游致暐販售給中古車商，藉此湮滅犯罪證據，妨害執法機關查辦鍾男行縱。

台北地檢署偵辦認為，鄭畯中、馮建英、游致暐3人涉犯《刑法》藏匿人犯、行使偽造特種文書等罪嫌，均提起公訴。檢方審酌，鄭男、游男2人並未坦承犯行，且製造多重斷點，協助重案人犯隱避，各求處1年8月以上重刑；馮男部分，則因為另案被新北地檢署通緝，迄今仍未到案。

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