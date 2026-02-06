鮑魚大亨鍾文智黑吃黑復仇！南港派出所副所長涉偷查個資助討債遭聲押

南港分局員警助鍾文智偷查個資遭查辦。鏡週刊

台北地檢署偵辦「鮑魚大亨」鍾文智棄保潛逃案，竟意外揪出案外案！鍾文智涉嫌因不滿投資康友-KY股票遭「黑吃黑」，竟勾結當時在南港分局任職的警員黃梓翔（現為南港派出所副所長）偷查欠債者個資以利討債。台北地檢署於昨（5）日發動搜索並約談相關人士，訊後認為黃梓翔涉嫌重大且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

整起事件起源於 2018 年間，鍾文智透過友人協助購買康友-KY股票，不料友人捲款數千萬元後逃逸。鍾文智大為惱火，曾發出江湖追殺令卻未果，最後透過助理葉仲清（鍾的大帳房）找上時任南港派出所警員的黃梓翔，要求其非法查詢欠錢者及其親友的個人資料。鍾文智取得資訊後，再委託黑道進行後續討債行動。



檢調調查發現，除了涉嫌查個資的黃梓翔外，現任南港分局督察組組長李新民當時也與鍾文智互動頻繁，兩人不僅時常吃喝，甚至曾一同出入酒店。檢察官於 5 日以被告身分約談黃梓翔，並以證人身分傳喚李新民說明。經漏夜複訊，李新民訊後請回，而黃梓翔則因涉犯《個人資料保護法》及圖利等罪嫌，遭檢方聲請羈押禁見。

鍾文智過去曾涉及多起 TDR 炒作案，非法獲利數億元，最新判決刑期高達 17 年 6 個月。他在棄保潛逃前，已被查出長期打點信義分局福德街派出所，透過前副所長李俊良等人協助製造「按時簽到」的假象，成功規避科技監控並逃往國外。

目前檢調正進一步釐清是否還有更多基層或中高階警官捲入鍾文智的招待與收賄網絡，全案將持續朝違反《個資法》、《貪污治罪條例》等罪名擴大偵辦。



