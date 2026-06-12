「鮑魚大亨」潛逃引爆警界大地震！2副所長涉放水95次 不起訴確定原因曝

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者劉詠韻／台北報導〕「鮑魚大亨」鍾文智棄保潛逃中國，檢調查出，台北市信義分局福德街派出所副所長古志銘、梁思強涉嫌集體偽造95次簽到表，協助鍾文智規避報到義務，已涉犯「貪污治罪條例」圖利罪嫌。不過，全案經台北地檢署偵查後認定罪嫌不足，依法作出不起訴處分；高檢署後續審查再議，認無理由，予以駁回，最終確定不起訴。

連一鮑魚前負責人鍾文智因涉嫌炒作歐聖等多檔TDR標的遭起訴後，自2018年起被裁定須每日赴派出所報到；2021年一審判處有期徒刑18年後，報到頻率調整為每週一、四、六。高等法院於2023年改判17年6月，同年10月再裁定須接受電子腳鐐科技監控(後改為電子手環)，但監控措施僅維持至2024年10月17日即未再延長，形成監控空窗期。

廣告 廣告

鍾文智得知最高法院重判30年5月後，於去年3月12日搭船潛逃中國。不過，鍾文智一走了之，在台灣卻是餘波盪漾，司法、警界都展開清查懲處，高等法院2名法官查有違失而分別被彈劾、書面警告，台北市6名官警涉洩密、包庇，其中2警遭收押。

檢調先前已查出，台北市警局信義分局福德街派出所副所長古志銘、梁思強，以及警員李俊良等人，涉嫌受鍾文智方面請託，違法查詢特定民眾個資。進一步調查發現，李俊良名下財產異常增加數百萬元、來源不明；另在其協助包庇之下，鍾文智得以偽造95次報到紀錄表。北檢今年4月偵結後，依法將李俊良提起公訴，並具體求刑8年；李俊良之妻也因涉嫌財產來源不明，被列為被告，訊後以50萬元交保，並限制出境、出海及施以科技監控。

古志銘、梁思強則被認定涉嫌與李俊良共謀偽造公文書、圖利等罪嫌，檢方分別諭令2人各以30萬元交保，並限制出境、出海。信義分局當時已召開人評會決議，將3名副所長一律拔除副所長職務，調任分局警備隊。

北檢上月26日發動第三波搜索行動，再查出警政署二線四星警官林劼緯，以及大安分局瑞安街派出所巡佐徐毓廷涉嫌洩密，訊後諭知徐10萬元交保，並限制住居、出境及出海；至於同案遭約談的林劼緯，檢方訊後依涉犯貪污治罪條例、個資法罪，向法院聲押禁見獲准。

【看原文連結】

更多自由時報報導

又是毒駕！桃園轎車躲警飛車逃 撞死過馬路2路人

端木正上訴「改口認罪」求輕判 二審派律師女兒辯護

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

桃園毒駕轎車拒檢狂飆撞死2路人！駕駛不治

