「鮑魚大亨」鍾文智潛逃案 前後任副所長涉包庇約談多人

社會中心／綜合報導

前連一鮑魚負責人鍾文智，棄保潛逃案，檢調再度大動作約談三名警官！檢調發現，2021年到2023年鍾文智交保期間，必須定期到信義區福德派出所報到，明明多次沒現身，卻有簽到紀錄，疑似買通副所長偽造簽名，前副所長李俊良、以及白手套葉仲清遭聲押，現任副所長古志銘、梁思強，和李俊良妻子黃鈺婷，則分別以30到50萬不等交保。

涉嫌包庇鍾文智，被移送北檢現任三張犁派出所副所長李俊良，被控圖利、財產來源不明，以及偽造文書等罪，訊後遭到聲押禁見，而走在後方的則是現任福德所副所長梁思強，涉嫌圖利，訊後三十萬交保。鍾文智大帳房葉仲清，刻意將自己頭包緊緊，涉嫌貪污行賄的他，訊後遭到聲押，在他後方，則是福德所副所長古志銘，訊後三十萬交保，前後任共三位副所長，疑似護航鍾文智，遭檢調約談。

廣告 廣告

「鮑魚大亨」鍾文智棄保潛逃案 前後任副所長涉包庇約談多名警

現任福德派出所副所長古志銘 訊後三十萬交保（圖／民視新聞）

長髮披肩戴著帽子，外型亮眼的李俊良妻子，也被帶到北檢複訊，因為財產來源不明，訊後五十萬交保，根據了解，連一鮑魚前負責人鍾文智，2021到2023年間，疑似透過一名「項哥」，牽線認識時任福德所副所長李俊良，雙方疑似有710萬資金往來，後來李俊良涉嫌偽造簽到紀錄，讓交保在外的鍾文智，不用固定前往派出所報到，李俊良還交接後任副所長關照，而妻子因為多次鉅額存款，四年來累積近千萬元，一併被約談。信義警分局分局長李憲蒼表示「這個案件是我們信義分局，主動自檢自查，主動報請檢察官來指揮偵辦，三十萬交保部分，我們即日起就調整為非主管職務，李姓副所長的部分，現在在等聲押庭的結論，假如聲押聲准的話我們就報請停職。」

「鮑魚大亨」鍾文智棄保潛逃案 前後任副所長涉包庇約談多名警

現任福德派出所副所長梁思強 訊後三十萬交保（圖／民視新聞）

鍾文智，涉嫌炒作TDR獲利4億，去年10月加保兩千萬保釋金，卻沒有延長科技監控，今年3月遭判刑30年5月確定後，隨即棄保潛逃，更爆出法官因為沒製作書面裁定，就「解除電子監控」，等一連串司法疏失，如今再傳警方涉嫌護航，鍾文智潛逃案，未完待續。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：「鮑魚大亨」鍾文智棄保潛逃案 前後任副所長涉包庇約談多名警

更多民視新聞報導

有內鬼？傳警察涉助「鮑魚大亨」鍾文智潛逃 3副所長被約談

逾千萬不明金流！涉助鍾文智偽造簽名潛逃 派出所副所長遭聲押禁見

涉助鍾文智偽造簽到！福德街副所長30萬交保 竟在北檢上演全武行

