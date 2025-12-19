鮑魚達人鍾文智逃亡靠警助力 信義分局3副所長遭火速拔官

福德所前任李姓副所長遭檢方聲押，現任古姓及梁姓副所長調往警備隊。

「鮑魚達人」鍾文智棄保潛逃案持續延燒，檢調追查發現信義分局福德街派出所疑涉協助製作不實簽到紀錄掩護潛逃。台北市警察局因案情重大，已將涉案的李姓、古姓及梁姓等3名副所長一併拔官，統一調往信義警備隊服務，相關人員後續行政責任與刑責仍待司法釐清。

「鮑魚達人」鍾文智遭判刑定讞後棄保潛逃，檢調追查發現，鍾文智落跑前疑似買通居住地的轄區信義分局福德街派出所，長期協助製作「假簽到」紀錄，掩護其在限制出境期間潛逃中國。台北地檢署日前兵分15路搜索，包括前任副所長李俊良，以及現任副所長古志銘、梁思強等人，另有先後任職於福德派出所的所長、警員與相關業者在內，共18人遭約談、傳喚，福德派出所幾乎「團滅」。

檢方稍早已將前任副所長李俊良聲押禁見，另古志銘、梁思強2名現任副所長則各以30萬元交保。至於李俊良的黃姓妻子黃鈺婷，因帳戶金流異常，已由證人轉列被告，並以50萬元交保，案件仍由檢調持續深入偵辦中。

對此，台北市警察局表示，考量案件重大，已先將涉案的李姓、古姓及梁姓等3名副所長拔官，統一調往信義警備隊服務，以利配合調查並避免影響警政運作。警方也指出，目前3人中，僅李姓副所長遭檢方聲押，若後續經法院裁定羈押，將依法予以停職處分。



