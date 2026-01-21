鮑魚龍蝦入料！速食新年披薩買大送大、8塊雞下殺199元

拿坡里披薩．炸雞限時推出披薩與烤雞好康。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

必勝客新年將「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」復活。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

達美樂「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」將嚴選龍蝦肉鋪於披薩上。（達美樂提供／朱世凱台北傳真）

迎接農曆年前聚餐旺季，速食業者優惠不間斷，拿坡里披薩．炸雞除了推出8塊烤雞特惠價199元，更加碼披薩買大送大且500元有找；必勝客則推「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」迎戰春節，並復活整隻龍蝦放上比薩的「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」，讓人眼睛為之一亮。

拿坡里即日起至2月8日推出新品口味大披薩買大送大優惠，原價980元、特惠價490元，其中全新花生嫩雞披薩以濃郁花生醬搭鮮嫩雞肉與牽絲起司，鹹甜平衡；雙享口味披薩一次結合兩種人氣風味，滿足多人不同喜好。此外，經典烤雞組合也回歸，8塊烤雞特惠價199元，內容包含2隻雞腿、2塊腿排、2塊雞翅及2支山賊烤雞翅。

廣告 廣告

必勝客今年春節繼續推出頂級海鮮比薩，新款「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」特別添加口感Ｑ彈的鮑魚，讓海味層次更澎湃，外帶買大送大／外送買大送小968元，PK App外帶單點嘗鮮價只要499元；還有去年推出即秒殺完售的「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」也回歸，全台限量1000份；業者再加碼將年菜中的經典珍稀美味「烏魚子」融入火山熔岩餅皮，醇厚烏魚子香氣隨起司熔岩於口中噴發，十分奢華。

達美樂攜手台北喜來登大飯店館內米其林入選餐廳「辰園」，推出限量500組的「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」，以一整隻的加勒比海野生大龍蝦結合金沙起司火山，呈現奢侈口感，同時打造「金典龍蝦盛宴盒」，以八角盒型象徵八方來財、團圓富貴，每組單價3888元。

更多中時新聞網報導

白營提案修醫療法 違反護病比最重停業1年

山下智久深潛30次超敬業

劣質橄欖油裝高級貨 達人教辨識