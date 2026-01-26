鮑魚、石斑、小龍蝦頂規海味齊上桌 「新竹最難訂位Buffet」搶攻春節餐飲商機

【民眾新聞網方健龍新竹報導】被大新竹消費者譽為「新竹最難訂位Buffet」的煙波國際觀光集團新竹湖濱館莫內饗宴自助餐廳，正式推出春節限定企劃「2026駿馬迎春 莫內饗宴」Buffet，自農曆春節假期首日起至大年初五連續開席，搶攻6天連假餐飲商機，即日起開放預訂。餐檯規模全面升級，年節首日隆重獻上整隻烤乳豬，並於2月16日至2月21日春節期間，供應鮑魚、小龍蝦、扇蝦與龍膽石斑等頂級海陸珍饌吃到飽，將五星級飯店等級的團圓盛宴推升至市場少見高度，力拚成為年節餐飲首選。

煙波集團表示，春節是一年當中國人最願意犒賞自己、宴請親友的時刻，而近年因家庭備餐負擔升高，加上消費者對精緻飲食重視提升，高端Buffet反成餐飲戰場新主力。今年莫內饗宴春節菜單全面升級，祭出9道春節限定料理，強打「頂級海味」、「年味寓意」與「現場氣派」，從視覺、味覺到年節儀式感一次到位。

煙波集團指出，其中最吸睛的福祿大三元，嚴選整顆鮑魚、扇蝦與龍膽石斑清肉入菜，象徵富貴團圓；另，年年有魚則選用藍瓜石斑清蒸上桌，魚肉細緻鮮甜，寓意年年有餘、吉祥如意。

引起消費市場關注的是，莫內饗宴更將高端宴席規格直接搬上Buffet餐檯，加碼四道限定海味：包括肥美彈牙的御品鮑魚、蟹黃濃郁的琥珀蟹皇、油脂豐富的栗香蟹與香氣十足的椒香小龍蝦，均為市面上自助餐少見配置。煙波飯店強調，這些食材均為現流處理、每日限量供應，僅春節期間提供。

除了限定菜色，莫內饗宴春節期間同步維持每日百道料理供應，涵蓋冷盤、熱食、現切、甜點全餐檯系統，滿足不同年齡層與飲食偏好族群，從長輩喜愛的中式功夫菜、到孩子們最愛的甜點巧思，打造真正三代同堂都滿意的春節餐飲場域。

煙波集團提醒，每年春節訂位高峰期從12月中旬即湧現，尤其除夕與初一午晚餐期最受歡迎，向來一位難求，建議消費者即早規劃、提前預訂，以免向隅。詳情請洽官網 hsinchu.lakeshore.com.tw，莫內饗宴電話訂位專線：03-5203188 #5130。

《圖說》煙波集團新竹湖濱館莫內饗宴春節Buffet端出御品鮑魚、琥珀蟹皇、栗香蟹與椒香小龍蝦。（圖／煙波集團提供）

《圖說》2026莫內饗宴春節限定福祿大三元與年年有魚，寓意團圓好兆頭。（圖／煙波集團提供）